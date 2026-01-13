- Дата публикации
Креативный барбер использует лопату вместо ножниц — видео
Барбер из Кении приобрел популярность в соцсетях, используя заточенную лопату и нетипичные инструменты вместо ножниц, превращая обычную стрижку в настоящее зрелище.
В Кении барбер удивил пользователей соцсетей необычным подходом к своей профессии – вместо ножниц он стрижет клиентов заточенной лопатой и другими нетипичными инструментами.
Именно это сделало его видео вирусным и принесло широкую популярность в Интернете.
Барбер по имени Сафари Мартинс не только демонстрирует процесс стрижки, но и превращает его в настоящее шоу. В своих роликах он сочетает экстравагантные инструменты с озвучкой традиционных африканских народных историй, благодаря чему контент становится еще более узнаваемым и аутентичным.
На фоне стремительного роста популярности соцсетей в Кении сформировался новый тренд – барберы-инфлюэнсеры. Платформы типа TikTok используются не только для развлечений, но и как реальный источник дополнительного дохода.
Креативный подход и смелые эксперименты позволили Сафари Мартинсу превратить обычную стрижку в эффектное зрелище, собирающее сотни тысяч просмотров и активно распространяемое сетью.
