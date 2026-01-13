ТСН в социальных сетях

Курьезы
177
1 мин

Креативный барбер использует лопату вместо ножниц — видео

Барбер из Кении приобрел популярность в соцсетях, используя заточенную лопату и нетипичные инструменты вместо ножниц, превращая обычную стрижку в настоящее зрелище.

Фото автора: Юлия Шолудько Юлия Шолудько
Лопата

Лопата / © Фото из открытых источников

В Кении барбер удивил пользователей соцсетей необычным подходом к своей профессии – вместо ножниц он стрижет клиентов заточенной лопатой и другими нетипичными инструментами.

Именно это сделало его видео вирусным и принесло широкую популярность в Интернете.

Барбер по имени Сафари Мартинс не только демонстрирует процесс стрижки, но и превращает его в настоящее шоу. В своих роликах он сочетает экстравагантные инструменты с озвучкой традиционных африканских народных историй, благодаря чему контент становится еще более узнаваемым и аутентичным.

На фоне стремительного роста популярности соцсетей в Кении сформировался новый тренд – барберы-инфлюэнсеры. Платформы типа TikTok используются не только для развлечений, но и как реальный источник дополнительного дохода.

Креативный подход и смелые эксперименты позволили Сафари Мартинсу превратить обычную стрижку в эффектное зрелище, собирающее сотни тысяч просмотров и активно распространяемое сетью.

Напомним, как украинец взорвал соцсети роликами о "мусорных сокровищах" Дании.

