Крем из фекалий птиц и пластика: модель тратит $60 000 в месяц на экстремальные процедуры

Инфлюенсерша, которая "боится старения", рассказала, как тратит 60 000 долларов на косметические процедуры ежемесячно.

Об этом она поделилась в интервью Need To Know.

Джу Айсен, модель, которая может похвастаться более чем 2,6 миллионами подписчиков в Instagram, часто делится своими советами по красоте, но это стоит немалых денег.

По оценкам, 39-летняя модель потратила десятки тысяч долларов только на косметические процедуры, в частности, на японский крем для лица, изготовленный из соловьиного помета и фекалий маленькой воробьевидной птицы.

"Старение – это не вариант для меня", — сказала Джу. "Время неумолимо, но я делаю все возможное, чтобы противостоять ему. Я смотрю в зеркало и не хочу видеть, как время проходит. Это меня пугает. Поэтому я делаю все возможное, чтобы бороться с ним".

Для Джу значительные инвестиции помогают справиться со страхом старения. Среди используемых ею процедур являются экзотические методы, в частности, лечение ферментами, полученными из лосося, с целью "стимулирования выработки коллагена", а также маски для лица, изготовленные из птичьего помета.

Она сказала: "Это практика, вдохновленная традиционными японскими методами осветления и омоложения кожи. Методы эксцентричны, но результаты говорят сами за себя. Я не жалею никаких усилий, когда речь идет об уходе за собой".

Джу Айсен / Фото: instagram.com/juisen

Она также любит инвестировать в такие процедуры как инфузионная терапия витаминами и антиоксидантами, гармонизация лица "для разглаживания мимических морщин" и филлеры, чтобы "определить" черты лица.

Модель из Бразилии говорит: "Я также соблюдаю строгую диету и занимаюсь фитнесом под руководством профессионалов. Мое тело – это мой бренд, мой рабочий инструмент. Я инвестирую в него, потому что оно дает мне уверенность и счастье".

Инфлюенсер также перенесла более 40 пластических операций и эстетических процедур, в частности увеличение груди, липосакцию рук и инъекции гиалуроновой кислоты в лицо.

Она сказала: "Синяки, остающиеся после операций, шокируют, но результаты всегда очень удовлетворяют. Инвестиции в себя – это способ позаботиться о себе и своей самооценке".

Джу Айсен / Фото: instagram.com/juisen

Несмотря на безумные расходы, блогер считает, что эмоциональная и профессиональная отдача того стоит: "Это не просто тщеславие. Дело в том, что я чувствую. Я хочу показать, что можно бросить вызов времени и жить с энергией и жизненной силой".

Женщина не планирует останавливаться в ближайшее время и утверждает, что всегда открыта новым идеям. Она сказала: "Если появится что-нибудь более эксцентричное, я попробую. Будущее красоты безгранично, и я готова открыть для себя все, что оно может предложить".

