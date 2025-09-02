Крем стал причиной смерти: в Британии пенсионер погиб в пожаре

Крем / © pixabay.com

В британском городке Мексборо, недалеко от Донкастера, трагически погиб 89-летний Джеймс Раунсли. Мужчина пытался обогреть свой дом и разжег газовый камин. Однако в этот момент его одежда, на которой оставались следы увлажняющего крема, который использовался для лечения кожных болезней, загорелась.

Об этом сообщило издание Dailymail.

На следствии было установлено, что пенсионер «не осознавал», что его одежда горит, пока не сел на диван. Когда он понял, что случилось, попытался потушить пламя, однако оно распространилось слишком быстро. Мужчина упал на пол в гостиной и погиб от сильных ожогов.

Следователи пожарной службы подтвердили, что именно крем на ткани стал причиной возгорания и быстрого распространения пламени. В выводах указано, что причиной смерти была случайная гибель от ожогов.

Внучка погибшего Шерри-Ли Гиггинс призвала людей быть внимательными: «Никогда не думаешь, что что-то подобное произойдет с твоей семьей, пока это не произойдет. Мой дедушка всегда пользовался газовым обогревателем, чтобы согреться, но мы не знали, что крем, который он использовал для ног, может быть таким опасным. „Если кто-то из ваших близких пользуется этими кремами, пожалуйста, убедитесь, что вы и они знают, как позаботиться о своей безопасности. Я не хочу, чтобы кто-то другой пережил такую же травму, как мы“.

Коронер Южного Йоркшира Никола Манди призвала обратить внимание на опасность от кремов для кожи и признала, что в обществе не хватает осведомленности о таких рисках. Она подчеркнула: в Британии за последние пять лет с использованием этих кремов связывают около 50 смертей.

Согласно данным Национальной службы здравоохранения (NHS), смягчающие средства не являются легковоспламеняющимися сами по себе, но остатки кремов на тканях — одежде, постельном белье или пледах — могут сделать их крайне огнеопасными.

Специалисты советуют людям, которые регулярно пользуются такими средствами, избегать открытого огня, не курить и быть особенно осторожными рядом с каминами, плитами, свечами и обогревателями.

