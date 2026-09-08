Кремировали тело, думая, что это их сын: неожиданный звонок раскрыл ошибку

Сына оплакали и кремировали, но он оказался живым в тюрьме / © УНИАН

Реклама

В Индии мужчина, которого семья уже считала погибшим, неожиданно оказался жив. Близкие были уверены, что похоронили сына, однако спустя почти месяц после его исчезновения получили звонок из тюрьмы.

Об этом сообщило издание Mirror.

Реклама

Речь идет о Рави Кумаре из деревни Кадупур в штате Пенджаб. 5 августа он не вернулся домой, поэтому семья обратилась к правоохранителям с заявлением об исчезновении.

Реклама

Вскоре полиция сообщила о теле мужчины, обнаруженном 11 августа в водно-болотной местности. Из-за состояния останков установить личность по внешности было сложно. Просмотрев фотографии, близкие Кумара предположили, что погибший их родственник, поскольку узнали одежду.

Брат Рави Амандип объяснил, что лицо умершего было обезображено, поэтому именно одежда стала для семьи главным признаком во время опознания.

Через два дня, 13 августа, в Капуртали семья простилась с мужчиной, которого считала Рави, и кремировала его тело.

Прошло почти три недели, и 2 сентября ситуация получила неожиданное продолжение. Семье позвонили работники Центральной тюрьмы Капурталы. Они сообщили, что Рави жив и находится там под стражей.

Реклама

На следующий день близкие приехали в учреждение и лично подтвердили, что за решеткой действительно находится их родственник. Как выяснилось, Рави попал под стражу еще 5 августа — именно тогда, когда его начали искать.

По информации старшего офицера, речь шла о правонарушениях, за которые можно было выйти под залог. Поскольку за Рави никто не внес залог, работники учреждения в конце концов разыскали его семью.

«Мы были шокированы и одновременно почувствовали облегчение», — рассказал Амандип о моменте, когда семья узнала правду.

Чье тело кремировали вместо Рави

После появления Рави главным вопросом для следствия стала личность мужчины, которого семья ошибочно приняла за него. Установить ее с помощью ДНК кремированных останков уже не удастся: высокая температура уничтожила генетический материал.

Реклама

Глава полиции Шитал Сингх сообщил, что правоохранители пока не нашли сообщений об исчезновении человека, которые можно было бы связать с неизвестным погибшим. Других четких зацепок относительно его личности также нет.

Теперь следователи проверяют технические данные, в частности информацию с вышек мобильной связи в районе водно-болотных угодий Канджли, где нашли тело. Стражи порядка также планируют допросить семью Рави Кумара.

Расследование в отношении неизвестного погибшего продолжается.

Напомним, что более шести лет четверо детей жили в грузовике, который прокурор Флориды назвал «передвижной тюрьмой». То, что они рассказали после освобождения, послужило основанием для ряда тяжких обвинений.

Новости партнеров

Новости партнеров