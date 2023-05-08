Кремль пылает: искусственный интеллект продемонстрировал, как это выглядело бы на полотнах известных художников
После атаки беспилотников на Кремль появилась новая порция творчества нейросети Midjourney.
Украинский геймдизайнер Сергей Мохов вообразил, каким бы изобразили Кремль в огне известные художники.
Соответствующую задачу он поставил программе искусственного интеллекта Midjourney.
В результате появились несколько десятков изображений в самых разных стилях – импрессионизм Клода Моне и Огюста Ренуара, постимпрессионизм Винсента ван Гога и Анри Тулуз-Лотрека, ар-нуво Альфонса Мухи, сюрреализм Сальвадора Дали, символизм Эдварда Мунка, супрематизм Казимира Малевича и др.
У стены Кремля раздались два мощных взрыва в ночь на 3 мая и в небо поднялся густой дым, а также выключилась подсветка стены. В пресс-службе президента РФ Владимира Путина заявили, что это якобы украинцы устроили атаку дронами для убийства главы Кремля.