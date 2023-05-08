Кремль пылает: искусственный интеллект продемонстрировал, как это выглядело бы на полотнах известных художников

Украинский геймдизайнер Сергей Мохов вообразил, каким бы изобразили Кремль в огне известные художники.

Соответствующую задачу он поставил программе искусственного интеллекта Midjourney.

В результате появились несколько десятков изображений в самых разных стилях – импрессионизм Клода Моне и Огюста Ренуара, постимпрессионизм Винсента ван Гога и Анри Тулуз-Лотрека, ар-нуво Альфонса Мухи, сюрреализм Сальвадора Дали, символизм Эдварда Мунка, супрематизм Казимира Малевича и др.

Результаты Мохов поделился в Twitter.

"Кремль пылает", Анри Тулуз-Лотрек. Источник: @krides/Twitter

"Кремль пылает", Эдгар Дега. Источник: @krides/Twitter

"Кремль пылает", Огюст Ренуар. Источник: @krides/Twitter

"Кремль пылает", Альфонс Муха. Источник: @krides/Twitter

"Кремль пылает", Винсент ван Гог. Источник: @krides/Twitter

"Кремль пылает", Пабло Пикассо. Источник: @krides/Twitter

"Кремль пылает", Поль Сезан. Источник: @krides/Twitter

"Кремль пылает", Поль Гоген. Источник: @krides/Twitter

"Кремль пылает", Илья Репин. Источник: @krides/Twitter

"Кремль пылает", Сальвадор Дали. Источник: @krides/Twitter

"Кремль пылает", Эдвард Мунк. Источник: @krides/Twitter

"Кремль пылает", Иван Айвазовский. Источник: @krides/Twitter

"Кремль пылает", Отто Дикс. Источник: @krides/Twitter

"Кремль пылает", Иероним Босх. Источник: @krides/Twitter

"Кремль пылает", Казимир Малевич. Источник: @krides/Twitter

"Кремль пылает", Здислав Бексинский. Источник: @krides/Twitter

"Кремль пылает", Эндри Уоргол. Источник: @krides/Twitter

"Кремль пылает", Питер Брейгель-старший. Источник: @krides/Twitter

"Кремль пылает", Бэнкси. Источник: @krides/Twitter

"Кремль пылает", Лоуренс Альма-Тадема. Источник: @krides/Twitter

"Кремль пылает", Марк Шагал. Источник: @krides/Twitter

"Кремль пылает", Утагава Кунисада. Источник: @krides/Twitter

"Кремль пылает", Густав Климт. Источник: @krides/Twitter

"Кремль пылает", Ганс Рудольф Гигер. Источник: @krides/Twitter

"Кремль пылает", Мауриц Корнелис Эшер. Источник: @krides/Twitter

"Кремль пылает", Франсиско Гоя. Источник: @krides/Twitter

"Кремль пылает", Джорджо де Кирико. Источник: @krides/Twitter

"Кремль пылает", Иван Марчук. Источник: @krides/Twitter

"Кремль пылает", Елена Яблонская. Источник: @krides/Twitter

"Кремль пылает", Франсиско Гоя. Источник: @krides/Twitter

Атака дронами на Кремль: что известно

У стены Кремля раздались два мощных взрыва в ночь на 3 мая и в небо поднялся густой дым, а также выключилась подсветка стены. В пресс-службе президента РФ Владимира Путина заявили, что это якобы украинцы устроили атаку дронами для убийства главы Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "мы не атакуем ни Путина, ни Москву, мы боремся на собственной территории, защищаем свои села и города".

По оценкам Института изучения войны, Россия сама могла устроить эту атаку, чтобы донести войну до внутренней аудитории и создать условия для более широкой мобилизации общества.