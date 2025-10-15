Селяне разворовали с поля 150 тонн картофеля: как ответил владелец

150 тонн картофеля исчезли с поля в Польше, а люди возвращают «грехи» мешками. / © unsplash.com

Реклама

В Польше 150 тонн картофеля, лежавшего под открытым небом, исчезли с поля вблизи фабрики. Местные жители разобрали ее себе домой, а владелец теперь чешет затылок.

Детали курьезной истории рассказывает польское издание Fakt.

Владелец уверяет, что никому не говорил, что картошку можно брать просто так, и не вывешивал таблички «Пожалуйста, уберите». Товар просто лежал под открытым небом.

Реклама

Шесть грузовиков картофеля разгрузили на временное хранение в поле. Это стандартная процедура: завод закрыт по выходным, и на месте остается только один работник, контролирующий технологические процессы. Однако никто из компании не вмешался, чтобы проверить, что происходит во дворе в нескольких сотнях метров от завода.

Большинство жителей села Домбровица Подкарпатского воеводства были убеждены, что картофель, лежавший на поле, никому не принадлежит. Что кто-то просто ее покинул, возможно, даже намеренно оставил «для людей». Ее вывозили всем селом — кто-то тачками или колясками, а кто-то — тракторами и машинами.

Когда владелец приехал на поле, то ужаснулся. Вместо большой груды картофеля на поле было пусто.

Пустое поле, колеи и несколько гнилых картофелин / © Fakt.pl

Владелец поднял шум, и первые жители стали связываться с ними: с извинениями и мешками, полными «раскаяния».

Реклама

«Была даже одна женщина, принесшая четыре килограмма. Она объяснила, что просто хотела попробовать, чтобы увидеть, вкусен ли этот картофель. Но она также принесла извинения за то, что зашла на поле без разрешения», — говорит совладелец завода Петр Грита.

По его словам, пока вернули лишь символическую часть товара, около нескольких тонн. Всего отозвалось 30 человек. «Понятно, что их совесть заела но не всех», — добавляет он.

Он утверждает, что местные жители сообщили о трех лицах, которые якобы вместе забрали до 100 тонн картофеля с помощью тракторов и прицепов. «Но все знают, кто они были; это община, где люди знают друг друга», — говорит владелец.