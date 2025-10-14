"Кричал, как школьница": мужчина случайно нашел уникальное сокровище и разбогател

Кулон "Сердце Тюдоров" / © Блог Британского музея

В Великобритании мужчина, который гулял с металлоискателем нашел уникальный клад — кулон «Сердце Тюдоров». Сейчас его выставили на аукцион и оценили в 3,5 млн фунтов стерлингов.

Об этом пишет dailymail.co.uk

Артефакт, на котором выгравированы буквы «H» и «K», был найден в 2019 году владельцем кафе из Бирмингема, который имел металлоискатель всего полгода.

Если кампания Британского музея по сбору 3,5 миллиона фунтов стерлингов для приобретения кулона по рыночной стоимости будет успешной, его владелец Чарли Кларк станет миллионером.

Сегодня музей начинает кампанию по сбору средств среди широкой общественности, чтобы спасти «Сердце Тюдоров».

Согласно исследованиям экспертов музея, этот артефакт из 24-каратного золота, вероятно, был создан для турнира, состоявшегося в октябре 1518 года по случаю помолвки дочери Генриха VIII и Екатерины — принцессы Марии с французским наследником престола.

Генрих регулярно заказывал лондонским ювелирам создание украшений для больших празднований и государственных мероприятий.

Ее носили члены двора, чтобы создать впечатление большой роскоши.

Кулон сочетает розу Тюдоров с символом граната Екатерины и имеет надпись «tousiors», что в переводе с старофранцузского означает «всегда».

После того, как кулон был найден на поле в графстве Уорвикшир, о нем было сообщено в соответствии с Законом о сокровищах 1996 года.

Согласно этому закону, любой предмет, который объявлен сокровищем, становится собственностью Короны и хранится в безопасном месте, чтобы музеи или галереи в Англии могли его приобрести.

Выручка от продажи обычно делится между лицом, которое нашло сокровище, и владельцем земли. Итак, Кларк может рассчитывать на неожиданное вознаграждение в размере 1,75 миллиона фунтов стерлингов.

Говоря о своей находке Кларк рассказал: «Я уже находил несколько монет раньше, ничего особенного. Но я знал, что это золото. Когда ты видишь этот цвет, то именно для этого ты и являешься с металлоискателем».

Его находка, которая случается «раз в 30 жизней», заставила его, по его словам, вскрикнуть «как маленькая школьница».

Сейчас кулон хранится в Британском музее. Заведение должно собрать деньги до апреля 2026 года. Если этого не произойдет — сокровище продадут частному коллекционеру.