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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Крокодил не отпускал его больше часа: смертельная трагедия на глазах у посетителей

Во время показательного кормления в парке дикой природы в Папуа-Новой Гвинее крокодил напал на работника. Мужчина получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Крокодил

Крокодил / © Associated Press

В Папуа-Новой Гвинее работник парка дикой природы погиб после нападения крокодила во время показательного кормления животных. Трагедия произошла в Adventure Park в Порт-Морсби на виду у посетителей.

Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел в субботу, когда мужчина находился внутри огражденного вольера и пытался покормить крокодила.

По словам очевидцев, работник поднес курицу к изгороди, после чего крокодил внезапно напал на него, схватил за ноги и стал тащить в воду.

Нападение крокодила. / © Скриншот

Нападение крокодила. / © Скриншот

Посетители, ставшие свидетелями нападения, пытались помочь мужчине. На распространившемся в соцсетях видео видно, как крокодил удерживает работника за ноги, тогда как люди рядом пытаются его спасти.

Очевидец Гибсон Джон рассказал ABC News, что крокодил не отпускал мужчину больше часа — до прибытия полиции и медиков.

По его словам, охранники не имели при себе огнестрельного оружия, потому передали пострадавшему небольшой металлический прут, чтобы он мог защищаться. Другой посетитель пытался поддерживать мужчину у края бассейна.

«Я никогда раньше ничего подобного не видел. Я не мог поверить своим глазам», – рассказал очевидец.

Впоследствии посетителей вывели с территории. Полиция застрелила крокодила, чтобы уволить раненого работника.

Мужчину доставили в больницу 3 Mile General Hospital. Однако около 7 утра в воскресенье он скончался от полученных травм.

По словам очевидцев, во время нападения работник получил тяжкие повреждения и потерял ногу.

Известно, что мужчина работал в парке около двух лет.

После трагедии Adventure Park в Порт-Морсби был закрыт до дальнейшего сообщения. Работники заведения также готовятся к похоронам погибшего.

Власти и администрация парка пока не сообщили дополнительные подробности о причинах инцидента и возможных изменениях в правилах безопасности после смертельного нападения.

Напомним, в Великобритании продолжается борьба за выздоровление трехлетнего мальчика, который в июне получил тяжелые травмы после того, как, по данным следствия, незнакомый мужчина бросил его с высоты около 4,5 метра до вольера с крокодилами в зоопарке Джонсона. Ребенок уже перенес семь операций, а впереди его ждет длительная реабилитация.

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