Крокодил откусил руку женщине, которая стирала одежду в реке

Женщину госпитализировали.

Жители района Мбире в зимбабвийской провинции Центральный Машоналенд крокодил откусил руку, когда она стирала белье в реке.

Об этом сообщает The Herald.

Отмечается, что 40-летняя Эсинери Кадзиянике пошла на реку Анджва постирать одежду. По словам очевидца Фрешера Муодза, женщина находилась на берегу. В тот момент на нее неожиданно напал крокодил. Рептилия откусила ей левую руку.

Потерпевшая потеряла концовку. Ее экстренно госпитализировали. Подробностей о ее состоянии пока нет.

Как сообщалось, в национальном парке Мурчисон-Фоллс в Уганде слон растоптал на отошедшем справить нужду сафари туриста. Путешественник из Саудовской Аравии решил сходить в туалет, поэтому немного отошел от группы туристов. В какой-то момент слон заметил мужчину. Разъяренное животное побежало за ним. К сожалению, Эльшахани не смог добежать до автомобиля, где находились три других туриста. Он умер под ногами животного.

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