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Крокодил посетил пикник туристов и украл холодильник — курьезное видео

Крокодил посетил пикник туристов и украл холодильник — курьезное видео

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2684
Время на прочтение
1 мин
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Крокодил посетил пикник туристов и украл холодильник — курьезное видео

Фото: скриншот с видео

Инцидент произошел во время сафари.

В Южной Африке любознательный крокодил посетил пикник людей и украл холодильник с напитками.

Туристы, отправившиеся на сафари, заметили гепарда и устроили неподалеку пикник. Потом к ним из воды выползла рептилия.

Соответствующее видео появилось в Facebook.

"Крокодил медленно приблизился к нам. Мы все отступили в безопасное место в машине. Затем он обратил внимание на нашу синюю коробку-холодильник. Он схватил его челюстями и быстро отступил к воде", — передает слова туристов upi.com.

Затем еще один крокодил подплыл и они вдвоем набросились на коробку-холодильник.

"Это видео подтверждает, почему важно уважать границы животных, особенно диких. Мы, наверное, были слишком близки к краю воды, как только приблизились крокодилы, мы должны были уехать. Урок усвоен, к счастью, обошлось без событий", — говорится в сообщении.

Напомним, в Австралии мужчина обнаружил в своей постели очень ядовитую и массивную змею. Восточная коричневая змея, которая одна из самых смертоносных в мире, спала под его одеялом.

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Дата публикации
Просмотры
2684
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