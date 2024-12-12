Крокодил шокировал посетителей зоопарка своей аномальной худобой – фото

Китайский зоопарк Гуанчжоу попал в скандал после того, как в Интернете появились видео с удерживаемым там шокирующе худым крокодилом.

Об этом пишет Oddity Central.

Фотографии и видео крокодила, настолько худощавого, что можно буквально увидеть его позвоночник и посчитать ребра, облетели китайские социальные сети и повлекли за собой горячие дебаты по поводу обращения с животными.

Как сообщается, рептилия больше похожа на окаменелость, чем на живое животное, но на одном из видео видно, как оно медленно двигается в своем вольере. Человек, снявший видео и разместивший его в Интернете, выразил обеспокоенность судьбой крокодила, и многие обвинили зоопарк в жестоком обращении с животными за то, что они либо морили его голодом, либо просто игнорировали его состояние.

Худощавый крокодил / Фото: скриншот с видео

В ответ на общественный резонанс по поводу крокодила из кожи и костей зоопарк Гуанчжоу выступил с заявлением, в котором пояснил, что рептилия не испытала никакого жестокого обращения, а ее фигура является следствием гастроэнтерита.

Заболевание, обычно вызываемое бактериями или вирусами, характеризуется симптомами рвоты и диареи, которые повлекли за собой резкую потерю веса.

Худощавый крокодил / Фото: скриншот с видео

Объяснения зоопарка мало успокоили критиков, поскольку многие были настроены скептически, а другие спрашивали, как долго зоопарк оставлял гастроэнтерит крокодила без лечения.

Напомним, похотливый горбатый кит установил невероятный рекорд заплыва через три океана по одной причине. Он проплыл от Тихого к Индийскому океану, преодолев 13 046 километров.

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