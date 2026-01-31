ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
372
Время на прочтение
2 мин

Крокодилы дрожат только перед этим хищником — и это точно не человек

Ягуар обладает самым мощным укусом среди всех крупных кошек, что делает его поистине уникальным хищником в мире животных.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Какого хищника больше всего боятся крокодилы

Какого хищника больше всего боятся крокодилы / © pexels.com

Его сила укуса достигает примерно 1500–2000 PSI (примерно 105–140 кг/см²), что позволяет ягуару охотиться так, как ни одна большая кошка. Он может пробивать кости и даже череп своей добычи, мгновенно достигая мозга.

Сравнение с другими хищниками

Среди больших кошек ягуар отличается особенно. Для сравнения:

  • Лев — около 650–1000 PSI;

  • Тигр — около 1050 PSI;

  • Леопард — всего 300–310 PSI.

Даже больший по размеру тигр уступает ягуару по относительной силе челюстей.

Среди других хищников ягуар также занимает высокие позиции:

  • Гризли — около 1200 PSI;

  • Белый медведь — до 1235 PSI.

И только некоторые виды хищников превосходят его:

  • Пятнистая гиена — 1100 PSI, специализируется на разгрызании костей;

  • Нильский крокодил — 3700-5000 PSI, абсолютный чемпион по силе укуса.

Уникальная анатомия и стратегия охоты

Мощные челюсти ягуара — результат эволюционной адаптации к особой среде и добыче. Его морда коротка и широка, что создает идеальный механизм для приложения силы челюстных мышц. Большие жевательные и височные мышцы занимают немалый объем черепа, а сам череп укреплён, чтобы выдерживать невероятные нагрузки.

Это строение позволяет ягуару нападать на животных с крепкой защитой: черепах, кайманов и броненосцев. Он может прокусить панцирь черепахи или череп каймана — подвиг, недоступный ни одной большой кошке. В отличие от львов и тигров, подавляющих жертву обычно в горло, ягуар часто наносит смертельный укус прямо в череп, мгновенно уничтожая мозг.

Интересно, что относительно своего размера у ягуара самый мощный укус среди всех кошек. При весе 56-96 кг (самцы) он способен развить большую силу укуса, чем тигры весом 190-300 кг. Это делает ягуара настоящим чемпионом по эффективности использования мышечной массы среди всех кошачьих хищников.

Дата публикации
Количество просмотров
372
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie