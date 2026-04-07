ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Кролик Джуниор

Кролик Джуниор

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
62
Время на прочтение
2 мин
Кролик Джуниор

Кролик-гигант весом 9,5 кг имеет собственную спальню и диван — фото

Хозяйка признается — любимец действительно избалован.

Автор публикации
Юлия Шолудько

В Великобритании живет необычный домашний любимец — кролик, весящий почти 10 килограммов и ведущий жизнь, о которой многие могут только мечтать.

Как пишет Mirror, речь идет о Джуниоре — представителе породы континентальный гигант, также известной как немецкий гигант. Его вес достигает 9,5 кг - это примерно как три маленькие собаки.

Кролик настолько вырос, что давно перерос клетку и теперь имеет собственную комнату в доме своей хозяйки — Лин Хобсон из Винтерингема.

Вместе с ним живет гораздо меньшая соседка — крольчиха Сюзи породы нидерландский карлик, которая весит менее килограмма и буквально может спрятаться под его ухом.

Хозяйка признается, что ее любимцы живут в настоящем комфорте: «Они избалованы. У них есть своя маленькая комната, на улице песочница, которую они просто обожают, и тоннели».

Джуниор и Сюзи

Джуниор и Сюзи

Кролики имеют не только отдельную спальню, но и свой туалет в комнате, к которому они приучены. Питаются они свежими овощами из сада — в частности, брокколи, морковью, пастернаком и салатом.

По словам Лин, любимцы ведут себя очень аккуратно: «Они никогда не грызут то, что не должны, потому что они удовлетворены».

Единственная сложность – уход за шерстью Джуниора. Из-за его размеров хозяйке приходится еженедельно тратить до 45 минут на вычесывание.

Несмотря на габариты, характер у большого кролика достаточно спокоен. Но маленькая Сюзи, по словам владелицы, имеет более «боевой» характер: «Если Сюзи мешает ему, он просто нежно толкает ее носом, но если наоборот — она набрасывается на него».

Кролик Джуниор и Лин

Кролик Джуниор и Лин

Кролики также имеют свой диван и любят проводить время перед телевизором, смотря футбол.

Хозяйка использует популярность своих питомцев, чтобы помогать другим животным и сотрудничает с благотворительной организацией Rabbit Savior.

Она заключает: «Они, честно говоря, любят любой футбол. У них есть свой маленький диван. Он накидывает свое длинное ухо на Сюзи».

Дата публикации
Количество просмотров
62
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie