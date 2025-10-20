Крошечный спасенный котенок удивил всех своим размахом хвоста (фото)

Спасенный котенок / © Newsweek

В Лас-Вегасе женщина спасла крошечного и больного котенка по имени Грэмлин. Сначала он был ослаблен и едва выживал, но благодаря круглосуточному уходу котик не только выздоровел, но и приобрел потрясающих размеров хвост, равный длине всего его тела.

Об этом пишет издание Newsweek.

Мэри Куломб из приюта Three Roots Farm LV в Лас-Вегасе взяла под опеку трехнедельного котика, который весил всего 14 граммов и имел серьезные инфекции и сильную диарею. Малыш нуждался в круглосуточном уходе и лечении, и только благодаря настойчивости Мэри ему удалось выжить.

Котик сразу привлек внимание из-за необычной внешности: большие глаза и растрепанный мех напоминали персонажа из фильма ужасов, поэтому его назвали Грэмлин.

В течение нескольких месяцев он быстро выздоравливал, а пользователи Reddit активно следили за трансформацией через ежедневные обновления Мэри. Сначала хвост котика казался маленьким, но через некоторое время начал стремительно расти и сейчас достиг размеров всего тела животного.

Сегодня Гремлин выглядит абсолютно здоровым: его мех стал мягким и пушистым, а характер — игривым и дружелюбным. Он хорошо ладит с другими животными в приюте, особенно с кроликами, и уже стал любимцем пользователей соцсетей.

© Newsweek

Фото котика с гигантским хвостом быстро облетели интернет и собрали тысячи лайков и комментариев. Люди восхищаются его превращением и называют его «мини-гремлином, который стал звездой».

