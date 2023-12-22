Кровавое дерево: как выглядит растение, которое "кровоточит", когда его срезают (фото, видео)

Pterocarpus angolensis, широко известный как дикий тик или кровавое дерево, представляет собой вид дерева, которое растет в Южной Африке.

Он известен прежде всего своим темно-красным соком, похожим на кровь, которую он выделяет, когда дерево срубают.

Дикий тик, хорошо известный в тропической Африке, где используется для изготовления высококачественной мебели и музыкальных инструментов, устойчив к термитам и имеет приятный пряный аромат, пишет Oddity Central.

Кровавое дерево / Фото: facebook.com/joshipenterpriseszambia

Он также устойчив к огню, поэтому деревья иногда сажают вокруг построек, которые необходимо защитить от огня. Но за пределами Южной Африки кровавое дерево наиболее известно своим уникальным темно-красным соком.

Его сходство с кровью заставило некоторых людей рассуждать о магических целебных способностях дерева при заболеваниях крови, ни одна из которых не была доказана традиционной медициной.

Кровавое дерево / Фото: facebook.com/planetearthphenomenon

Смотря фото и видео срубленных деревьев Pterocarpus angolensis, легко понять, откуда происходит название "кровавое дерево". Из-за красного сока, богатого танинами, создается впечатление, будто из разрезанных стволов на самом деле течет кровь. У большинства растений есть части, в частности листья, содержащие от 12 до 20 процентов дубильных веществ. Для сопоставления, сок кровавого дерева на 77 процентов состоит из дубильных веществ. Именно дубильные вещества придают такой цвет соку дикому тику.

Древесина Pterocarpus angolensis имеет множество применений, но ее необычный сок не полезен. Помимо спорного использования в альтернативной медицине, как лекарство от разных заболеваний крови, его можно использовать как краситель, а некоторые люди смешивают его с животным жиром, чтобы создать своего рода косметическую мазь.

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