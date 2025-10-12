"Кровавое" озеро в Карпатах, которого нет на картах: где найти таинственную локацию

Карпаты / © Credits

В Карпатах, далеко от популярных туристических маршрутов, существует таинственное «Кровавое» озеро, которого не найти ни на одной официальной карте. Расположенное на границе с Румынией, оно поражает видами «Гуцульских Альп», но для его посещения туристам нужно специальное разрешение.

Об этом пишет Gorgany PRO.

В отличие от известных Синевира или Неистового, Кровавое озеро является подлинной тайной. Оно расположено в Закарпатской области, в верховьях реки Квасный, на высоте 1646 метров над уровнем моря, прямо под вершиной горы Пип Иван Мармаросский.

Эта местность принадлежит Мармаросскому массиву, который за свою скалистую и острую форму рельефа получил название «Гуцульские Альпы». Пейзажи здесь действительно напоминают скорее Альпы, чем привычные Карпаты.

Почему озеро назвали «Кровавым»

Жуткое название озера имеет несколько объяснений. По современной версии, название ему дал в 2002 году путешественник, ранивший руки острые камни на тропе и омывший их в воде.

Однако оказалось, что местные жители называли Кровавым озеро задолго до этого. По словам знатоков Карпат, такое название появилось из-за особых красных водорослей и камней, которые покрывали дно и придавали воде соответствующий оттенок.

Как добраться: маршруты и важное предупреждение

Ближайшие населенные пункты к озеру являются села Выдричка, Бребоя и Богдан. К водоему ведет стремительная тропа, начинающаяся с северной стороны под вершиной Поп Ивана Мармаросского.

Мармаросский массив расположен непосредственно на государственной границе с Румынией. Решением Совета обороны Закарпатской области посещение этой местности туристами запрещено без специального разрешения. Для того чтобы попасть в этот район легально, необходимо заранее оформить разрешение у пограничной службы.

Напомним, в украинских Карпатах появился новый живописный водоем, которого раньше не было на туристических маршрутах. Озеро, которое местные называют Негровым, возникло совсем недавно в массиве Горганы, между горами Большая Сивуля (1836 м) и Лопушна, недалеко от села Осмолода Ивано-Франковской области.

Его появление — результат человеческой деятельности: при вырубке леса тяжелая техника перекрыла горный поток, и в результате образовался новый водоем. Несмотря на искусственное происхождение она гармонично вписалась в дикую красоту горных пейзажей, окруженная густым лесом и каменистыми склонами.

Что делает Негровое особенным:

вода здесь очень чистая и прохладная;

официального названия озеро пока нет, но жители связывают его с названием местного потока;

на карте эта местность обозначена как Каменный камень, что станет ориентиром для туристов.

Хотя озеро совсем «молодое», оно уже стало привлекательной точкой для путешественников. Атмосферный лес вокруг подходит для пеших прогулок, охоты и небольших походов.