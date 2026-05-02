Кровавый день рождения: именинник расстрелял друзей из-за шутки

Торт / © pixabay.com

В городе Буландшахр, Индия, празднование дня рождения закончилось кровавой трагедией. Именинник застрелил трех друзей после шутки с тортом.

Об этом пишет NDTV.

Обычай мазать лицо именинника тортом довольно распространенный во многих странах и обычно воспринимается как невинное развлечение. Впрочем, на этот раз невинная шутка обернулась смертельным конфликтом.

Инцидент произошел в спортзале в районе города Хурджа. Там 33-летний Джиту Саини праздновал день рождения вместе с друзьями. Во время празднования несколько из них в шутливой форме намазали ему лицо тортом, однако такое поведение повлекло за собой агрессивную реакцию со стороны именинника.

По словам очевидцев, между мужчинами возникла острая ссора. После этого Джиту покинул помещение, но впоследствии вернулся вместе с группой людей и огнестрельным оружием.

Брат одного из погибших, Санджай Саини, рассказал, что в тот же вечер подозреваемый звонил ему с жалобами на якобы неуважение со стороны друзей и нецензурную лексику. Мужчина пытался успокоить именинника и пообещал разобраться в ситуации на следующий день, однако трагедии избежать не удалось.

Вернувшись в спортзал, Джиту Саини открыл огонь по трем мужчинам, с которыми раньше конфликтовал. Нападение произошло внезапно, и собравшиеся не успели среагировать. В результате стрельбы все трое получили смертельные ранения.

«Поздно вечером в полицейский участок в Хурджа-Нагаре поступило сообщение о трех молодых мужчинах с огнестрельными ранениями. Полиция оперативно прибыла на место происшествия. Пострадавших доставили в больницу в критическом состоянии, где врачи констатировали их смерть», — сообщил представитель полиции Антрикш Джайн.

«Выяснилось, что конфликт возник из-за инцидента во время празднования дня рождения, когда один из погибших смазал лицо подозреваемому тортом. Ссора переросла в этот трагический случай», - добавил он.

В настоящее время правоохранители задержали более 15 человек для допроса. В то же время главный подозреваемый, Джиту Саини, находится в розыске.

