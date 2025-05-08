Кровавый снег над Бостоном: что на самом деле произошло в 1930-х и почему это пугает до сих пор

Бостон 30-х годов. / © iflscience.com

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В начале 1930-х жители Бостона стали свидетелями удивительного и одновременно тревожного явления — падающий с неба снег имел глубокий красный оттенок. Это стало одним из самых ярких визуальных проявлений экологической катастрофы, вошедшей в историю США как "Пылевая чаша".

Об этом рассказывает IFL Science.

Причиной жуткого снегопада стала мелкая пыль с Больших равнин — региона, пострадавшая от масштабной деградации почв из-за бесконтрольной вспашки и засухи. Из-за отсутствия растительности плодородный верхний слой почвы превратился в пыль, которая ветрами поднималась на тысячи километров. В сочетании с атмосферными фронтами он смешивался со снежными облаками над Новой Англией, в частности над Бостоном, окрашивая осадки в красный цвет.

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Ученые сегодня признают: это было наглядным уроком того, что разрушительное землепользование без экологического баланса может иметь катастрофические последствия. Пыль, поднятая в воздух, не только меняла погодные условия — она вредила здоровью, вызывала проблемы с дыханием и ухудшала видимость в городах.

Кульминацией стало так называемое "Черное воскресенье", когда целые регионы, в частности в Канзасе, утонули в густой пыли на неделе. Люди теряли хозяйства, воздух становился непригодным для дыхания, а сельское хозяйство терпело колоссальные убытки.

Фермер и сыновья идут, несмотря на пыльную бурю в округе Симаррон, штат Оклахома, США. / © iflscience.com

Красный снег в Бостоне был только верхушкой айсберга. Массовые пылевые бури повлекли за собой крупнейшую внутреннюю миграцию в истории США и стали катализатором масштабных экологических реформ. По инициативе президента Франклина Рузвельта были введены программы по сохранению почв и борьбе с эрозией.

"Нация, которая разрушает свою почву, разрушает саму себя", - заявил тогда лидер страны.

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Этот исторический эпизод напоминает, насколько важно соблюдать принципы экологического равновесия. И хотя красный снег в США был редким, на нашей планете есть места, где подобные атмосферные аномалии привычны — но это уже другая история.