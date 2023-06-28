Круглосуточное "все включено": турист нашел окно в своем номере, которое ведет в бар – видео

Для него система АІ работает даже после 23 часов.

Улететь за границу на отдых по системе "все включено" для многих звучит как мечта.

Но часто безлимитный пакет имеет строгие условия – от типа выпитого напитка до времени его окончания.

Впрочем, один мужчина обошел правила последнего ограничения во время отдыха на Крите.

В вирусном клипе в TikTok он рассказал, что в его комнате в курортном отеле есть "секретное" окно. Отдернув занавеску, закрывавшую маленькое окошко, вместо вида на бассейн папа и его семья получили прекрасный вид на бар.

Мужчина показал, как пролез через него и налил себе пиво за барной стойкой.

"Когда все включено истекает в 23:00, но у вас есть потайное окно в вашем гостиничном номере", — прокомментировал он.

В комментариях люди пофантазировали, что хотели бы оказаться в таком номере. Впрочем, некоторые отметили, что так поступать нельзя.

Напомним, женщина с очень высоким лбом сделала пересадку волос и показала фото до и после. Своим примером она показала, что это процедура не только для мужчин.

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