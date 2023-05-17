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Круглосуточный стрим из гнезда аистов запустили на Полтавщине: удивительное видео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
2119
Время на прочтение
1 мин
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Круглосуточный стрим из гнезда аистов запустили на Полтавщине: удивительное видео

На Полтавщине запустили стрим из гнезда аистов / Фото: скриншот с видео

На трансляции можно увидеть пару аистов и пятерых их птенцов.

В национальном парке "Пирятинский" в селе Леляки Полтавской области установили камеру над гнездом аистов и запустили круглосуточный стрим. Видео используют ученые для изучения гнездового поведения птиц.

Наблюдать за птицами можно в прямом эфире на видеохостинге YouTube.

В сообщении отметили, что видеокамеру у гнезда аистов, по предложению ученых национального природного парка "Пирятинский", должны были установить еще в прошлом году. Но проект пришлось отложить из-за начала полномасштабного вторжения России.

Приборы для наблюдения на тот момент находились в Салтовке под Харьковом, где находились оккупанты. Только после освобождения Харьковщины удалось их достать из тайника.

Теперь на трансляции можно увидеть пару аистов и пятерых птенцов.

Собранный видеоматериал будет использован учеными и студентами кафедры экологии и зоологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко для изучения гнездового поведения аистов.

Напомним, ранее в Киевском зоопарке был выпущен на озеро розовых фламинго.

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Дата публикации
Просмотры
2119
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