Круиз для нудистов: женщина показала, как провела двухнедельный отпуск в обнаженном виде (фото)

Британка поделилась опытом достаточно нетипичного отдыха на круизном лайнере.

Об этом пишет The Sun.

47-летняя Хелен Берриман рассказала, что побывала на корабле для нудистов.

Вместе с мужем Саймоном она две недели путешествовала по разным странам обнаженная. К слову, на 11 палубах находились 2300 человек.

Хелен Берриман на круизе для нудистов / Фото: Caters

Жители Бромли, Лондон, отправились в путешествие из Тампы, Флорида и посетили острова Сен-Мартен, Сент-Китс, Антигуа, Теркс и Кайкос, Багамы и Доминиканскую Республику.

Хелен Берриман / Фото: Caters

"Вы можете быть обнажены где угодно на корабле, за исключением швартовки в определенных портах и если вы хотите войти в любую из официальных столовых", — поделилась она.

Также женщина заметила, что "всеобщий натуристский этикет" просил нудистов брать с собой полотенца, когда они хотят сесть.

Хелен на круизе с путешественницей / Фото: Caters

Берриман не была поклонницей нудизма, пока в 2015 году не встретила своего мужа, предпочитающего такой образ жизни. Более того, сначала она считала его увлечение обнажением тревожным.

"Если он и хотел это сделать, то я просто не хотела это знать", — сказала Хелен.

Хелен Берриман с мужем / Фото: Caters

В конце концов, она решила попробовать себя в натуризме: "Это был момент моего озарения, и я наконец-то поняла, почему Саймону это так понравилось. Я чувствовала себя свободной. Раньше я приравнивала обнажение к сексу и объективации, но теперь мое мнение полностью изменилось".

Прежде чем заняться обнаженным образом жизни, Берриман сражалась с любовью к своему телу, но теперь она принимает свою фигуру.

Хелен Берриман / Фото: Caters

"У меня только одна кожа, и хотя в некоторых местах она "свободна", она сидит на мне лучше, чем джинсы", — добавила она и призвала других попробовать натуризм, утверждая, что это опыт, позволяющий чувствовать себя свободным.

Напомним, пассажиры круизного лайнера высмеяли опоздавшую на 45 минут женщину и сняли ее на видео. Казалось, она вообще не переживала из-за своего опоздания.

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