Круизная компания отказала паре в посадке на лайнер: помешал возраст туристов

Круизная компания едва не сорвала романтическое путешествие двух канадцев из-за возрастных ограничений для пассажиров

Планы канадской пары провести романтический круиз Мексиканской Ривьерой обернулись неожиданностью: за несколько недель до отправки им сообщили, что без взрослого «опекуна» они не смогут сесть на лайнер . Причиной стало строгое возрастное правило компании, которое требует, чтобы все пассажиры до 21 года путешествовали в сопровождении старше 25 лет.

Об этом сообщает People со ссылкой на сообщение пострадавшей пары на форуме Reddit.

Возрастные ограничения круизной линии

20-летняя девушка и ее молодой человек забронировали пятидневный круиз на лайнере Carnival Radiance. Она собиралась праздновать на корабле свой 21 день рождения, однако на момент отправления обоим пассажирам все еще было по 20 лет.

Девушка рассказала в посту на Reddit, что получила электронное письмо от Carnival Cruise Line о невозможности их путешествия.

«Я только что получила электронное письмо о том, что мы не можем поехать без «опекуна» и что любой возраст до 21 года должен сопровождаться опекуном старше 25 лет,» — написала расстроенная туристка.

Согласно официальной политике Carnival, гостям должно исполниться 21 год в день отправления, чтобы путешествовать самостоятельно. Гости помладше должны путешествовать с родственником или опекуном в возрасте 25 лет или старше. Исключения делаются только для официально женатых пар и военных.

Выход из ситуации: поиск компаньона

Пара была шокирована, поскольку они граждане Канады, где совершеннолетие наступает в 18 лет. Несмотря на то, что компания предложила вернуть деньги за билеты, пара уже купила невозвратные билеты на самолет в Лос-Анджелес.

В комментариях к сообщению многие пользователи выразили удивление, почему компания вообще позволила им забронировать круиз, если их возраст не соответствует правилам.

Один из комментаторов посоветовал: «Найдите свою группу круиза на Facebook, и я уверен, что кто-то там не будет против [стать опекуном]. Проблема в том, что если вы сделаете что-то глупое, они также будут нести ответственность за вас. Так что не делайте ничего глупого!»

Девушка быстро ответила, заверив, что они с парнем не употребляют алкоголь, поэтому ничего дурного не произойдет. В конце концов, пара нашла выход.

«Благодарю все советы, мы нашли пару, которая также направлялась в этот круиз и согласилась зарегистрироваться как наши компаньоны,» — добавила автор сообщения.

Таким образом, благодаря помощи незнакомцев, романтический круиз пары удалось спасти.

Таким образом, благодаря помощи незнакомцев, романтический круиз пары удалось спасти.


