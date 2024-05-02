Круизный лайнер оставил пожилую пару в другой стране

Через месяц после того, как восемь пассажиров круизной компании Norwegian Cruise Line застряли в Африке, когда их корабль отплыл без них, американские супруги в возрасте 84 и 81 года также остались без помощи круизной компании в Испании.

Об этом пишет CNN.

Ричард и Клодин Гордоны из Солт-Лейк-Сити, штат Юта, совершали средиземноморский круиз на борту Norwegian Viva с семьей и друзьями и с нетерпением ждали празднования 85-го дня рождения Ричарда, которое должно состояться позже этой недели.

В понедельник, когда корабль пришвартовался в Мотриле, Испания, супруги отправились на самостоятельную экскурсию в исторический город Гранада, организованную не круизной компанией. Когда они возвращались, их автобус задержался на час из-за ливня.

"Я очень опытный путешественник и за свою жизнь побывал наверняка в 30 круизах", — сказал Гордон. "Никогда раньше мы не опаздывали на корабль в порту. Поэтому мы не из тех, кто злоупотребляет системой".

Они не успели на общий подъем в 17:30 по местному времени, поскольку судно отправлялось примерно в 18:00. Гордон рассказал, что примерно в 17:45 он разговаривал с родственником на борту, который поднял тревогу, что они находятся рядом и опаздывают, но сотрудники Norwegian Cruise Line ответили ему, что поскольку судно должно отплыть вовремя, ничего нельзя сделать.

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По словам Гордонов, они прибыли на причал на такси в 18:10, а корабль отплыл с лекарствами Клодин, очками Ричарда и их запасными батареями для слуховых аппаратов и зарядными устройствами для телефонов на борту.

"Наш круиз начался в Лиссабоне, и мы отплыли из Лиссабона примерно через полтора часа после запланированного отплытия в 16:00", – рассказал Гордон. "Потом на следующую ночь или вторую, по меньшей мере, на пол часа опоздали с причала, поэтому понятно, что они не всегда отправляются точно в запланированное время".

"Они оглядывались, оглядывались, но никого не было", — рассказала Марили Баркер, дочь супругов. "Они взяли такси в полицейский участок, где правоохранитель помог им позвонить, но в ответ было: "Мы ничего не можем сделать".

Супруги говорят, что на тот момент они не получили ни помощи от Norwegian Cruise Line ни на корабле, ни на суше.

"К счастью, мой отец путешествовал, но ему все еще 85 лет", – говорит Баркер. "Поскольку норвежский лайнер Viva причалит к острову Ибица только во вторник, они поехали на автобусе в Гранаду и нашли милый, дешевый маленький пансион".

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Тем временем, Баркер говорит, что они с мужем до трех ночи искали рейсы и гостиницу, чтобы в конце концов сесть на самолет в Пальма-де-Майорку, где их корабль должен был пришвартоваться в 8 часов утра по местному времени в среду, 1 мая.

Клодин Гордон написала своей дочери во вторник поздним вечером по испанскому времени, что компания Norwegian Cruise Line впервые после инцидента вышла с ними на связь и предложила взять такси из гостиницы в Пальме утром, чтобы воссоединить их с их кораблем.

"Сегодня с нами обращались по-королевски", — сказал Гордон после попадания на корабль в среду утром, через два дня после того, как они сошли на берег в Монтриле. "Они забрали нас из гостиницы в красивом черном лимузине BMW, чтобы отвезти на корабль. Там нас встретил начальник судовой службы, который провел нас внутрь корабля, чтобы встретиться с генеральным менеджером корабля, потом они сопровождали нас на завтрак, потом они сопровождали нас к нашей каюте. Мы просто сказали им, что нас оставили в доках, и никто нас не встретил и не сказал, куда идти, а они ответили, что уже пожаловались начальнику порта, который должен был позаботиться о нас. Но, конечно, судно не выходило на связь с нами в течение двух дней, поэтому это не очень хорошо о них говорит".

Круизная компания Norwegian Cruise Line заявила, что отрицает время прибытия пары на пирс. "Двое гостей, которые сошли на берег самостоятельно, прибыли на пирс примерно часом позже и не успели к общему отплытию в 17:30 по местному времени, которое произошло примерно в 18:00", — сообщил пресс-секретарь компании. "Круизный лайнер следует за установленным маршрутом с определенным временем прибытия и отплытия. Маршруты тщательно координируются и планируются задолго до начала каждого рейса, чтобы гарантировать, что все наши гости получат именно тот опыт, которого они ожидают".

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Он добавил, что существует небольшой промежуток времени, в который можно разместить опаздывающих гостей, но Гордоны прибыли за пределами этого промежутка.

"После нескольких попыток связаться с этими гостями по предоставленным номерам телефонов, а также попыток позвонить их контактным лицам в экстренных случаях, мы не смогли поговорить с ними напрямую. Однако мы тесно сотрудничали с местными портовыми агентами, чтобы договориться о том, чтобы гости вернулись на судно".

Пресс-секретарь сообщил, что перед тем, как забрать гостей из гостиницы в среду утром, круизная компания скоординировала встречу Гордонов в аэропорту Пальма-де-Майорки накануне вечером, но все еще не смогла связаться с парой по телефону.

В похожем инциденте, произошедшем в прошлом месяце, восемь пассажиров не успели вернуться на свой корабль Norwegian Cruise Line на африканском островном государстве Сан-Томе 27 марта. Затем они несколько дней пытались догнать свой корабль, направлявшийся к западному побережью Африки. В этом случае Norwegian подчеркнула, что опоздавшие гости находились на частной экскурсии, которая не была организована круизной компанией.

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