Используя экономику масштаба и ракеты многократного использования, космические запуски стали еще одной службой доставки автобусов или посылок. Из-за чего наше небо заполняется.

Об этом пишет Finance.Yahoo.

Это большое достижение, наиболее впечатляющее для Маска, поскольку запуски производятся дешево, регулярно, а надежность – это твердый орешек.

Просто спросите Ричарда Брэнсона, который поддержал, очевидно, более дешевое и менее рискованное предложение стрелять полезным грузом из ракет, перевозящих самолеты.

Он надеялся победить Маска в его собственной игре, но на прошлой неделе Virgin Orbit почти закрыли, уволив 675 сотрудников – около 85 процентов от общего числа работников.

Так что Маск сделал автоперевозки дешевыми. Но встал вопрос: а что мы кладем в грузовики? Где рынок, позволяющий оператору запуска выгодно использовать эту новую мощность?

Для Маска, основателя Amazon Джеффа Безоса и других был один очевидный ответ. Они разместят множество спутников на очень низкой околоземной орбите – отсюда и название категории LEO – чтобы обеспечить подключение к Интернету туда, где недоступны оптоволокно и мобильная связь.

Сельское население, коммерческие авиалинии и морская индустрия — все они коснутся их дверей. Более 10 000 спутников нового поколения уже запущено, а дочерняя компания SpaceX Starlink является лидером в этой области.

В ясную ночь вы можете увидеть эти созвездия из своего заднего сада, как они плывут по небу. И небо вот-вот станет еще более занятым: Starlink расширит свой флот почти до 30 000, Amazon's Kuiper Project планирует 7774 спутника, а OneWeb, которую Великобритания выручила, что скорее портит безрисковую историю для налогоплательщиков, запустила 634 спутника, с планами на свыше 6000.

Если все эти планы удастся реализовать, 50 000 спутников будут вращаться вокруг Земли, и все они будут преследовать те же рынки. Это резкий рост пропускной способности с 3,7 терабит в секунду в 2020 году до более чем 50 к 2026 году.

Все это очень увлекательно и создало инженерный ренессанс. Экономика массового производства пришла в отрасль, которая раньше была почти по заказу.

Но есть проблема: у спутников нового поколения очень короткий срок службы. Так что когда приходит время, они буквально с грохотом падают на землю.

Причина этого неизбежна: перетаскивание. Поскольку спутники LEO расположены ближе к земле, где атмосфера гораздо гуще, а гравитационное тяготение сильнее, они живут не так долго, как гораздо более высокий геостационарный спутник, который должен обеспечить 15 лет жизни, прежде чем вызвать сервисного инженера.

Газ криптон на борту каждого блока LEO, необходимый для обеспечения постоянного орбитального подталкивания, исчерпывается примерно через пять лет. Отсюда тикают часы и гонка Starlink и его конкурентов за получение прибыли.

Возможно, решением является широкополосная связь в сельской местности, и жители Северной Америки платят за широкополосную связь гораздо больше, чем мы. Но в малонаселенных регионах развитых стран очень много ценных клиентов. Для более бедных стран, где связь очень нужна, операторы 4G и 5G могут достичь их быстрее.

Еще один рынок – это сами операторы 4G и 5G, поскольку спутники LEO обеспечивают требуемое обратное подключение как основной, так и резервный канал.

OneWeb хитро нацелился на этот рынок, подписав соглашения с примерно 50 операторами, включая BT и Orange. Но для авиационного и морского рынков существующие спутниковые операторы, такие как Viasat, не сидят без дела и создают жесткую конкуренцию. Возможно, надежда состоит в появлении новых клиентов. Именно на это делает ставку предприниматель профессор Адам Бомонт по aql, установивший инфраструктуру для спутниковых сетей.

Большие части земного шара не охвачены высокой полосой связи, но существует огромный морской рынок телеметрии и отслеживания, – говорит он.

Аналитики Euro Consult и AMR сходятся во мнении, что у LEO будет достаточный рост, чтобы сохранить инвестиции.

Будем надеяться, что с ними все хорошо. Но чтобы обрадовать счетов, новые дети-спутники должны показать, как они могут быстро получать прибыль. Если нет, мы увидим самый удивительный фейерверк всех времен, когда они начнут падать на землю.

Напомним, что американский изобретатель Илон Маск планирует построить собственный город в штате Техас.

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