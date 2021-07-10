Крупнейшая в штате: в США мужчина поймал гигантскую золотую рыбу

Ее вес — 1,6 кг. Как правило, золотые рыбки весят до 350 граммов.

Житель американского штата Вирджиния Джереми Фортнер во время рыбалки поймал золотую рыбку.

Как пишет The News & Observer, существует версия, что рыба ранее проживала в аквариуме.

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Большую золотую рыбку удалось выловить в притоке реки Потомак. Ее размеры составили более 40 сантиметров, а вес — 1,6 кг.

Департамент природных ресурсов в Вирджинии сообщил, что улов рыбаки был зарегистрирован как самый большой в штате. Есть версия, что рыба жила в аквариуме, а после, владелец выпустил ее в водоем. Как правило, золотые рыбки весят до 350 граммов, а длина более 15 см. Дикие рыбы могут прожить более 40 лет, а в неволе — от 10 до 30 лет.

Напомним, американские рыбаки случайно поймали агрессивную акулу-людоеда. Вес акулы была около 50 кг и длина до двух метров. Хищная рыба набросилась на лодку, но команда отпустила ее.

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