Кряквы-убийцы: утки массово меняют поведение и пугают ученых

Сигнал бедствия для экосистем: утки становятся каннибалами и поедают друг друга из-за изменения климата

Утки становятся каннибалами и могут поедать друг друга из-за изменения климата и дефицита пищи.

Об этом пишет Daily Star.

Эксперты обнаружили, что эти изменения заставляют жители прудов глотать птенцов.

Ученые потеряли дар речи после того, как троих селезней заметили, как они пожирают детенышей другого вида птиц. Уток, которые обычно едят растения, семена, улиток и насекомых, в прошлом месяце свидетели сфотографировали с ногами только что вылупленных птенцов путекетеке (австралийская хохлата поганка), свисавших с их ртов.

Эти три кровожадных селезня, которые заметили у озера в Новой Зеландии, впоследствии были усыплены.

Но эксперты по дикой природе заявили, что это имеет огромные последствия для биоразнообразия и пищевой цепи. Они также опасаются, что странное поведение может распространиться по всему миру, поскольку утки копируют действия друг друга.

В 2017 году исследователи на юго-западе Румынии задокументировали инцидент, когда дикие кряквы убили птенцов воробьевых птиц.

В их исследовании говорится, что при напряженных экологических условиях утки могут перейти от растительного питания к активному хищничеству на позвоночных. Не исключено, что они могут поедать собственное потомство.

Экологи заявили, что эти действия могут быть обусловлены давлением на окружающую среду, поскольку сокращение традиционных источников пищи может заставить их отчаянно искать альтернативу. Это может стать более распространенным, поскольку водно-болотные угодья во всем мире сталкиваются с растущим давлением из-за изменения климата, засухи, перегрузки питательными веществами и добычи воды.

«Уток редко считают хищниками, однако теперь есть данные, которые показывают, что они могут взять на себя эту роль», — отмечают ученые.

