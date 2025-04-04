Крыса-герой: невероятная история крошечного сапера, спасшего сотни жизней (фото)

Крыса Ронин ищет взрывчатку / © Guinness World Records

Реклама

Во Всемирный день крыс, 4 апреля, Книга рекордов Гиннеса поделилась историей одной крысы-рекордсмена.

Об этом говорится на сайте GWR.

Крысы не занимают высоких позиций в списках любимых животных большинства людей. Впрочем, более 25 лет бельгийская некоммерческая организация APOPO пытается восстановить давно испорченную репутацию этих грызунов, а также помогает гражданам стран, пострадавших в результате конфликтов. Представители организации имеют целью перевернуть нарратив из отвратительных вредителей на супергеройских служебных животных.

Реклама

APOPO начала программу, в рамках которой учат африканских гигантских крыс (Cricetomys ansorgei) вынюхивать химикаты в заброшенных шахтах и другое оружие, остающееся после военных действий. Это происходит в тесном сотрудничестве с Сельскохозяйственным университетом Сокуне в Танзании, где рождаются и выращиваются все крысы. Сейчас насчитывается 104 активных рекрута-грызуна, или, как их любит называть APOPO, герои-крысы.

Эти четырехлапые эксперты по обнаружению бомб развернуты в разных регионах мира, где с помощью специалистов-кинологов они начинают применять свою подготовку на практике, обнаруживая устройства, которые могут быть смертельными или вызвать увечья, если на них ненамеренно наступит прохожий.

Эта важная работа делает ощутимые изменения для людей, десятилетиями живущих со страхом, что один неверный шаг в повседневной жизни может стать последним.

Маленькие тела крыс (они слишком легкие, чтобы сработать на заложенную взрывчатку), острый интеллект и мощное обоняние делают их идеальными для этой работы. Несмотря на опасность для людей, организация подчеркивает, что во время выполнения этой работы среди крыс не было ни одной жертвы.

Крыса Ронин / © Guinness World Records

Доказывая свою универсальность, некоторые крысы-герои могут использовать свои сверхчувствительные обонятельные способности для выявления туберкулеза в медицинских условиях. Они помогают повысить скорость и точность диагностики этого высокоинфекционного заболевания, что жизненно важно для предотвращения эпидемии, особенно в районах, где ресурсы ограничены из-за войны или бедности.

С момента основания APOPO в 1997 году Бартом Витдженсом, проект очистил от 169 713 наземных мин и других взрывоопасных предметов в пострадавших от войны регионах Африки, Европы и Юго-Восточной Азии. Этот подвиг является общим достижением многовидной армии саперов, в которую входят крысы, собаки и люди.

Одного особо трудолюбивого грызуна, заслуживающего внимания во Всемирный день крыс, зовут Ронин. С августа 2021 года до февраля 2025 года он один обнаружил 109 наземных мин, а также еще 15 НВБ (неразорвавшихся боеприпасов) — и все это в регионе Сием Рип в Камбодже. Это означает, что Ронин теперь претендует на звание крысы, обнаружившей больше всего наземных мин.

Крыса-сапер Ронин обнаружил 109 мин / © Guinness World Records

Предыдущим обладателем этой награды был еще один герой APOPO — Магава, вышедший на пенсию в мае в 2021 году, имея на своем счету 71 мину, а также 38 НВБ, обнаруженных за пять лет. За свою службу он даже был награжден медалью за храбрость от благотворительной организации PDSA, но, к сожалению, умер от старости в январе в 2022 году.

Ронина, которому сейчас пять лет, описывают как «трудолюбивого, но в то же время дружелюбного и спокойного».

«Успех Ронина, вероятно, происходит от его острого внимания, сильной трудовой этики и любви к решению проблем. Его интеллект и естественная любознательность помогают ему оставаться заинтересованным. Поиск наземных мин для него как веселая игра и для него не бывает двух одинаковых дней», — прокомментировала Лили Шаллом из APOPO.

Крыса-сапер Ронин / © Guinness World Records

В свободное от работы время Ронин любит «придумывать, как добраться до спрятанного лакомства или преодолевать полосу препятствий в своем игровом вольере» с местными кураторами, с которыми он проживает в Камбодже.

Главная куратор Ронина, Фанни, рассказала GWR: «Достижения Ронина являются свидетельством невероятного потенциала крыс. Он не просто актив, он ценный партнер и коллега».

«Всемирный день крыс 4 апреля также является Международным днем информирования о наземных минах! Утром Ронин будет упорно работать, помогая найти как можно больше наземных мин и других скрытых опасностей. Когда он вернется на базу, его ждет особый праздник „Пятница с полными щеками“ — заслуженная награда за его преданность и службу!» — добавила Шаллом.

Крыса-сапер Ронин / © Guinness World Records

Напомним, как саперы уже сейчас разминируют украинские территории и какую технику получают для этого.