Крыса выпила 60 бутылок нелегального алкоголя, который должен быть доказательством в суде (фото)

Теперь полицейские растеряны.
В Индии крыса выпила 60 бутылок алкоголя, предназначенных для использования в качестве доказательства в суде.
Об этом пишет Daily Star.
Полицейские изъяли нелегальное спиртное у человека. Вскоре правоохранители заметили, что десятки бутылок со спиртным были пустые.
Как оказалось, пьяницей была крыса. Ее поймали в ловушку.
Теперь полицейские ломают голову над тем, что подать в суде как доказательство против человека, у которого они изъяли алкоголь.
Местный полицейский участок и склад стали приютом для крыс, которые также охотятся на такие предметы, как конфискованный каннабис, хранящийся в мешках. Чтобы бороться с этим, полиция начала хранить каннабис в железных жестяных коробках и держать файлы в недоступном для надоедливых грызунов месте.
Напомним, немецким полицейским не удалось отправить домой заключенного словака. Они проехали с ним почти тысячу километров, а затем освободили из-под стражи.
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