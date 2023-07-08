Крышка для кастрюли: интересный способ, как очистить диван от пятен в домашних условиях

Существует несколько способов вывести масляные пятна и блеск из дивана. Некоторые используют пылесос, пароочиститель или просто губку. Но существует один быстрый и действенный метод – крышка для кастрюли в сочетании с махровым полотенцем.

Сложно поверить, что вывести жирные пятна с дивана можно так просто. Для этого возьмите большое махровое полотенце, крышку для большой кастрюли и капсулу для стирки в стиральной машине. Вы можете использовать и другие продукты в качестве моющего средства. В том числе и те, что вы сделали своими руками. Здесь все зависит от степени загрязненности и количества пятен.

Как отчистить диван от пятен в домашних условиях с помощью этого способа? Сначала возьмите полотенце, положите на ровную твердую поверхность, сверху положите крышку для кастрюли или большой сковороды. Все углы ткани соедините внутри. Для комфорта можете связать его в тугой узел.

После этого приготовьте моющее средство: разведите в кипятке капсулу для стирки или другой продукт. Перелейте жидкость в емкость, которая будет шире крышки для кастрюли. К примеру, подойдет таз.

Теперь просто намочите полотенце на крышке в моечном растворе и можете приступать к очистке дивана. Достаточно всего несколько раз протереть таким импровизированным инструментом диван, чтобы быстро убрать пыль, грязь, блеск и жирные пятна. Результат уборки будет хорошо виден на светлой ткани полотенца (если вы возьмете именно такой).

Обратите внимание, что перед любыми процедурами для очистки мебели, их поверхность сначала нужно пропылесосить.

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