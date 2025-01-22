Крысы-наркоманы уничтожили доказательства в полиции, где хранится 180 тысяч кг марихуаны

Полиция и городские власти Хьюстона, США, заявили, что доказательства в камерах хранения уничтожают "крысы-наркоманы".

Об этом пишет UPI.

Мэр Джон Витмир заявил на пресс-конференции, что наркотики, хранящиеся в камерах хранения доказательств, привлекают крыс, которые лакомятся запрещенными наркотиками и в процессе портят другие доказательства.

"У нас хранится 180 000 кг марихуаны, которой лакомятся только крысы", — сказал Витмир.

Мэр объявил о начале инициативы в партнерстве с окружной прокуратурой округа Гаррис, чтобы упорядочить 1,2 миллиона хранящихся в городе доказательств и уничтожить все наркотики, хранившиеся до 2015 года.

"Так много доказательств сохраняется, которые больше не нужны, не оказывают никакого влияния на решение этого обвинения, осуждения или даже на невиновность", — сказал Витмир.

Питер Стаут, глава Хьюстонского центра судебной экспертизы, заявил на той же пресс-конференции, что большое количество доказательств, связанных с наркотиками, хранящими город, ставит под угрозу другие, не связанные с наркотиками доказательства.

"Они съедобные, они вкусные, они разнообразные. Вы не можете хранить большое количество наркотиков, не ожидая, что с ними что-нибудь произойдет", — сказал Стаут.

По его словам, полиция наняла дезинсектор, но проблема грызунов не исчезла.

"Это крысы-наркоманы. С ними тяжело бороться", — сказал он.

Чиновники говорят, что проблема крыс затронула только один активный случай. По их словам, грызунам удалось залезть в пакет, содержавший галлюциногенные грибы.

Проблема не ограничивается городом Хьюстон. В марте в 2024 году представители полиции Нового Орлеана заявили, что доказательства, связанные с наркотиками, подвергаются атакам вредителей, в том числе крыс и тараканов.

"Крысы, которые едят нашу марихуану, все под кайфом", — заявила суперинтендант полиции Энн Киркпатрик на заседании Комитета по уголовному правосудию городского совета.

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