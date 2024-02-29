Кто будет следующим президентом Украины: астролог удивил предсказанием

Ведический астролог, хиромант, психолог, специалист системы архитектурного планирования Васту-шастра Владимир Бадиян считает, что следующим президентом может стать военный. Он добавил, что Владимир Зеленский может пробыть на посту еще два года.

Об этом он сказал в комментарии ютуб-канала " Мой мир ".

"Зеленский еще может продержаться еще минимум 1,5-2 года. По его карте я смотрел - он не должен быть второй раз президентом. Раньше я смотрел, что он добудет свой срок и может пробыть еще до 2 лет. Кто после него будет? Какой-то военный, кто-то связанный с войной", - сказал он.

Владимир Бадиян отметил, что ему неизвестно, будет ли следующим президентом Украины именно генерал Валерий Залужный.

"Единственное, что я увидел, что Залужный уже в марте, весной, будет активироваться в политике. И то, что он пойдет, было видно - по его выступлению, по тому, как он себя показывал. По его нумерологической карте - он сильный, но он немного несовместим с властью. Независимый немножко. У него такая своя. Сырский - он тоже очень сильный, но он больше слушает приказы. Я видел, что Залужный и Сырский, они еще будут и Зеленский. Этот вопрос еще не завершен. Это будет такая коалиция, Залужный будет дальше помогать. Только он будет в какой-то как бы форме", - считает астролог.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика - не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астролог спрогнозировал переформатирование в Украине.

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