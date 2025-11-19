Кто чаще всего изменяет: детектив составил топ-5 профессий

Работа / © pixabay.com

Реклама

Частный детектив Пол Эванс, имеющий значительный опыт разоблачения неверных партнеров, раскрыл пять профессий, представители которых чаще всего изменяют. Некоторые из них оказались неожиданными. А ключевым фактором склонности к изменам является не только разъездной характер работы, но и доступ к технологиям и стрессам.

Об этом пишет Unilad.

Мало ли что так подрывает доверие в отношениях, как измена. Хотя причиной неверности может быть просто ужасное поведение, опыт частного детектива Пола Эванса указывает на неожиданный фактор, который может играть значительную роль, — профессию.

Реклама

Эксперт поделился с изданием Metro списком профессий, которые часто фигурируют в его расследованиях, и некоторые из них ломают стереотипы.

1. ИТ-специалисты (Айтишники)

Самая неожиданная, но, как оказалось, распространенная категория. По мнению Эванса, постоянный доступ к технологиям и высокая цифровая грамотность создают идеальные условия для сокрытия тайн.

«Благодаря постоянному доступу этих работников к технологиям и социальным сетям им легче скрывать тайные разговоры, о которых они не хотят, чтобы люди знали», — объяснил Эванс, добавив, что его агентство рассматривает «больше дел в ИТ-секторе, чем ожидалось».

2. Работники колл-центра

Долгие, стрессовые рабочие часы и постоянное взаимодействие с коллегами способствуют установлению тесных, часто слишком близких связей.

Реклама

«Работники колл-центров ежедневно находятся под давлением, и вполне естественно устанавливать связи с людьми вокруг вас. К сожалению для некоторых, эта дружба часто пересекает границу, когда вы проводите долгие часы бок о бок», — отметил детектив.

Читайте также Признак бедности: этот привычный жест с телефоном выдает ваше финансовое состояние

3. Торговые представители (Комовояжеры) и 4. Бортпроводники

Эти две профессии наиболее предсказуемы, поскольку предполагают постоянные командировки, путешествия и ночевки в гостиницах, что создает широкие возможности для внебрачных отношений.

«У нас были случаи, когда мы следили за торговыми представителями по всей стране, чтобы узнать, что они жульничали с коллегами по работе, а иногда и со случайными людьми в баре гостиницы», — рассказал Эванс.

Длительные пересадки в отелях позволяют заводить романы как в каждом новом городе, так и поддерживать длительные отношения с коллегами из других компаний. Эванс привел пример стюардессы, которая встречалась с пилотом другой авиакомпании во время совместных остановок.

Реклама

5. Медицинские работники (Медики)

По словам Пола Эванса, медики возглавляют список величайших предателей в его практике. Этому способствует сочетание нескольких факторов:

Длинные и ненормированные изменения.

Высокий уровень стресса.

Особое понимание между медиками, которое изолирует их от «внешнего мира».

Детектив рассказал об одном из случаев, когда обнаружил роман между медсестрой и врачом: «Они встречались в свободной палате больницы во время ночных смен, пока их партнеры считали, что они работают».

Ранее сообщалось, жительница Великобритании, чья помолвка закончилась из-за неверности жениха, предавшего ее с соседкой, рассказала, что не смогла простить измену. Возмездие женщины бывшему любимому длится уже восемь лет, а помогает ей в этом родная сестра мужа.

Напомним, американский создатель контента Эндрю Файнштейн провел эксперимент, закрыв свой телефон в сейфе на 30 дней, и результаты сканирования мозга оказались потрясающими.

Реклама

Ранее сообщалось, что новый владелец дома в Англии обнаружил сейф с £40 000 (2,217,600 грн) и золотом в стене своего дома спустя 7 месяцев после покупки. Укрытие обнаружили за шкафом во время ремонта.