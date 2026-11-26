В постпокалиптическом мире больше всего рассчитывают выжить молодые женщины / © Фото из открытых источников

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Обычно людей, которые заранее готовятся к глобальным катастрофам, представляют как мужчин, которые обустраивают удаленные убежища, накапливают консервы, воду и необходимые вещи. Однако новое исследование показало: чаще называют себя готовыми к чрезвычайным ситуациям, и в частности к концу света, молодые женщины.

Об этом говорится в исследовании американских ученых, опубликованном в журнале Social Science Quarterly.

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Кто чаще готовится к концу света

Исследователи опросили 1375 взрослых американцев. Их интересовало не столько то, сколько продуктов или воды люди хранят дома, сколько то, считают ли они себя преперами — людьми, которые заранее готовятся к возможным кризисам и катастрофам.

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Респондентам предложили оценить утверждение «Я препер». Среди ответивших на этот вопрос 27% согласились с ним, 40% не согласились, а еще 34% не определились.

Анализ показал, что с такой самоидентификацией чаще связаны младший и женский пол. То есть молодые женщины чаще других называли себя людьми, готовыми к концу света.

В то же время это не означает, что у них объективно больше шансов пережить апокалипсис. Ученые исследовали восприятие собственной готовности, а не реальные навыки выживания или запасы участников опроса.

Какие убеждения связаны с подготовкой к катастрофам

Исследователи также обнаружили связь между идентичностью «препера» и определенными политическими и мировоззренческими взглядами. В частности, люди чаще склонялись к консервативным убеждениям, верили в теории заговора и предполагали, что правительство может контролировать масштабные погодные катастрофы, например ураганы.

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В то же время, к этой группе чаще приобщались и люди с выраженными экологическими взглядами. Авторы предполагают, что мотивы подготовки могут быть разными: одни опасаются климатических угроз и природных катастроф, другие не доверяют государственным институтам.

Интересно, что проживание в районах с более высоким риском природных бедствий само по себе не повышало вероятности назвать себя препером. Также исследователи не обнаружили устойчивую связь между такой самоидентификацией и уровнем доходов или образованием.

Профессор Университета Майами Кейси Клофстад, ведущий автор исследования, отметил, что реальность значительно разнообразнее распространенного образа жителей отдаленных поселений, которые готовятся к краху цивилизации.

Ученые планируют продолжить работу, чтобы лучше понять, чем отличаются люди, которые готовятся к катастрофам из-за опасений экологических угроз, от тех, чьи мотивы связаны с недоверием к власти и конспирологическими убеждениями.

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Как люди готовятся к чрезвычайным ситуациям — последние новости

Подготовка к кризисам не обязательно означает строительство бункера или многолетнее накопление консервов. В Украине специалисты советуют начинать с базовых вещей, которые могут пригодиться во время опасности: воды, пищи, лекарств и теплой одежды. Именно эти предметы инструктор назвал самыми важными, объясняя, что следует положить в тревожный чемодан.

Отдельный вопрос — запасы продуктов на случай длительного кризиса. Эксперт по питанию объяснила, что закупать десятки килограммов круп и макарон без расчета не стоит: запас должен отвечать потребностям семьи и учитывать сроки хранения.

Важно и то, какие именно продукты выбирать, если чрезвычайная ситуация затянется. Специалисты советуют отдавать предпочтение пище с длительным сроком хранения, не требующей сложного приготовления. Среди таких вариантов — крупы, макароны, бобовые и консервированная рыба.

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