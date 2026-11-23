История картофельных чипсов

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Трудно представить, что обычный спор в ресторане мог привести к появлению одной из самых популярных закусок в мире. Однако именно так объясняет изобретение картофельных чипсов известная легенда. По ней повар настолько рассердился на привередливого посетителя, что решил приготовить ему картошку необычным способом.

Рассказываем, как возникла эта история и почему исследователи сомневаются, что все происходило именно так.

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Как повар якобы изобрел чипсы из-за недовольного клиента

По популярной легенде, все произошло в 1853 году в американском городе Саратога-Спрингс, штат Нью-Йорк.

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В местном ресторане Moon’s Lake House работал повар Джордж Крам. Однажды посетитель заказал жареный картофель, но остался недоволен — кусочки показались ему слишком толстыми. Гость вернул кушанье и попросил нарезать картошку тоньше.

Повар рассердился и решил проучить клиента. Он нарезал картошку почти прозрачными ломтиками, обжарил их до хрустящего состояния и щедро посолил. Крам надеялся, что такое блюдо окончательно разозлит посетителя. Но случилось наоборот — гостю понравился необычный картофель.

Вскоре ее стали заказывать и другие клиенты. Так, по легенде, появились первые чипсы.

Эту историю описывает, в частности, американское издание HISTORY. Однако оно подчеркивает, что достоверность повествования вызывает сомнения.

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Кто был тем привередливым посетителем

В одной из версий легенды утверждается, что посетителем, вернувшим картошку на кухню, был Корнелиус Вандербильт — один из богатейших американских предпринимателей XIX века. Однако историки не нашли подтверждения его участия в этом событии.

Как объясняет HISTORY, известный рассказ о Вандербильте не соответствует установленным историческим фактам. Сегодня неизвестно, действительно ли Джордж Крам поссорился с посетителем и кто именно мог быть этим клиентом.

Неизвестно, кто изобрел картофельные чипсы. История про Джорджа Крама и недовольного посетителя — скорее всего, популярная легенда. Крам, вероятно, популяризировал блюдо, но не являлся его единственным или первым изобретателем.

Действительно ли Джордж Крам изобрел картофельные чипсы

Самое интересное, что тонко нарезанный жареный картофель готовили еще до истории с американским поваром. Как отмечается в Smithsonian Magazine, рецепт подобного блюда появился в кулинарной книге английского врача Уильяма Китчинера еще в 1817 году.

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Он описывал приготовление картофеля, нарезанного тонкими ломтиками и обжаренного в жире. Это означает, что подобное блюдо знали не менее 36 лет до событий в Саратога-Спрингс.

Более того, в газетной публикации 1849 года упоминалась кухарка по имени Элиза, которая работала в том же городе и славилась своим жареным картофелем.

Есть и другая версия происхождения чипсов. По ней тонкий картофельный ломтик случайно упустила в горячий жир сестра Джорджа Крама — Кэтрин Уикс, также работавшая кухаркой.

Как чипсы стали популярны во всем мире

Хотя Джордж Крам, вероятно, не изобрел чипсы, сам город Саратога-Спрингс сыграл немаловажную роль в их популяризации.

Сначала тонкий хрустящий картофель подавали в ресторанах под названием Saratoga Chips — «саратогские чипсы». Интересно, что поначалу чипсы считались изысканной ресторанной закуской. Их подавали в дорогих отелях и заведениях питания.

Впоследствии блюдо начали производить для продажи в магазинах. В конце XIX века в США возникли маленькие компании по производству чипсов.

А в первой половине XX века развитие и появление удобной упаковки помогли превратить их в массовый продукт.

Так кто же на самом деле придумал чипсы

Точного ответа на этот вопрос нет.

История о разозленном поваре и недовольном клиенте стала настолько популярной, что ее часто представляют как настоящую историю изобретения чипсов. Однако, как отмечает JSTOR Daily, этот рассказ относится скорее к кулинарным легендам, нежели к подтвержденным историческим фактам.

Скорее всего, чипсы не являлись изобретением одного человека. Подобный картофель готовили раньше, а впоследствии блюдо приобрело популярность в американских ресторанах.

Хотя ссора повара с посетителем могла и не произойти, именно эта легенда стала одной из самых известных историй о происхождении картофельных чипсов.

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