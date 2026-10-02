Блондинка и брюнетка / © Freepik

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Новое исследование показало, что цвет волос и фон вокруг лица влияют на то, как гладкой, молодой и здоровой кажется кожа. В частности, темнее волосы могут визуально делать ее более однородной.

Результаты работы опубликованы в журнале Perception.

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Причем здесь цвет волос

Исследователи из Колледжа Франклина и Маршалла в Пенсильвании изучали, как контраст между лицом и его окружением влияет на восприятие кожи.

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Ученые пришли к выводу, что темнее волосы могут создавать вокруг лица более сильный контраст. Поэтому кожа визуально кажется более однородной и гладкой — даже если само изображение лица не меняли.

«В двух экспериментах мы обнаружили, что те же лица оценивались как имеющие более равномерный цвет кожи, когда их размещали на черном фоне, по сравнению с фоном телесного цвета», — отметили авторы исследования.

По словам ученых, подобный эффект наблюдался и тогда, когда меняли не фон, а светлость волос.

«Те же лица оценивались как имеющие более равномерный цвет кожи, когда светлость волос уменьшали, по сравнению со случаями, когда ее увеличивали».

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Как проводили исследования

В первой части эксперимента 61 участнику показали фотографии 45 женщин от 19 до 79 лет. Изображение лиц обрезали так, чтобы волосы не были видны. Каждое лицо демонстрировали в двух вариантах — на черном фоне и на фоне, близком по цвету к коже.

Участники должны оценить, насколько равномерной выглядит кожа. Выяснилось, что на черном фоне те же лица воспринимались как более однородные.

Ученые предположили, что причиной может являться контраст между кожей и поверхностью вокруг лица. Чем сильнее отличаются эти цвета, тем более гладкой и чистой может показаться кожа.

Во время второго эксперимента исследователи использовали фотографии женщин, на которых цифровым способом изменяли цвет волос — его освещали или затемняли.

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Результаты показали, что у старших участниц изображений темнее волосы были связаны с более высокими оценками равномерности кожи. Среди младших женщин заметный эффект не обнаружили.

Разница была небольшой, однако статистически заметной. В одном из анализов лица с искусственно затемненными волосами получали в среднем 4,06 балла за равномерность кожи, тогда как со более светлыми волосами — 4,01 балла по семибалльной шкале.

Исследователи подчеркивают: волосы не изменяют состояние кожи на самом деле. Речь идет только о том, как ее воспринимают другие люди.

Значит ли это, что брюнетки более привлекательны

Авторы работы связывают равномерность цвета кожи с оценками привлекательности, здоровья и молодости. В предыдущих исследованиях также изучали, как сочетание цвета волос и кожи влияет на восприятие внешности.

Одна из таких работ показала, что цвет волос и тон кожи могут влиять на оценки возраста, здоровья и привлекательности. Светлые волосы в отдельных случаях заставляли женщин казаться моложе, особенно при светлом тоне кожи.

Так что результаты новой работы не означают, что брюнетки объективно привлекательнее блондинок. Они лишь свидетельствуют, что более темные волосы могут усиливать визуальный контраст и создавать впечатление более гладкой кожи.

Напомним, парикмахеры рассказали, как часто нужно стричь волосы разной длины, чтобы они имели ухоженный вид.

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