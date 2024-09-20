Кто такие квадроберы: что известно о новой субкультуре и мнение психотерапевта (фото, видео)

Квадроберы набирают популярность в Украине и мире. На лице они носят маску, на руках перчатки в форме лапок, а сзади прицеплен искусственный хвост.

Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Квадроберы – это люди, а чаще подростки, подражающие поведению животных. Так называемая квадробика – это спорт, возникший в Японии. Во время соревнований участники передвигаются на четвереньки как животные. Тренд начал стремительно набирать популярность во всем мире, в том числе и в Украине.

19-летняя Ника, представительница субкультуры фурри, рассказала, что квадроберов часто путают с участниками других течений как териан и упомянутых фурри. К тому же в Сети распространяется немало ложной информации.

"Ходят стереотипы, что квадроберы часто чувствуют себя животными, хотя это не так. У них это больше прогрузки, спорта и хореографии", — отметила Ника.

Ника / Фото: скриншот с видео

По ее словам, пародирование поведения животных помогает квадроберам снимать стресс: "Это как поиграть на гитаре, порисовать, то есть это просто способ отвлечься. Спорт отвлекает, также люди ходят в спортзал, чтобы сбросить напряжение. Вот это то же самое. Просто сейчас из-за того, что многие в депрессии или еще какие-то такие тревожные приступы, например панические атаки, им просто хочется отвлечься, а не просто лежать на диване".

На увлечение малышей и подростков темой животных отреагировали магазины. Прилавки пестрят разными атрибутами. Для удобства квадроберов аксессуары даже размещают в отдельных уголках.

Владелица одного из магазинов Елена признается, что интерес детей к таким товарам как маски животных, чокеры, пушистые сумки, ушки, заметили еще год назад. С тех пор в магазин ежедневно приходят квадроберы со своими родителями.

"Детки где-то от четырех лет могут просить у мамы купить маску или хвостик, или ушки. В основном, если покупаются только, например, ушки ребенку, то конечно они уже в следующий раз приходят уже за хвостиком или за лапками. Но это не значит, что они там будут бегать, это просто дети хотят быть милыми, хотят быть котиками", — отметила Елена.

В общей сложности за хвост, лапки и маску нужно отдать в среднем от 1200 грн.

Квадробер / Фото: скриншот с видео

На субкультуру квадроберов в Украине реагируют по-разному: кто-то охотно фотографируется в костюмах, а некоторые не поддерживают этот тренд.

Я считаю, что это полная фигня и это вообще не нужно. Ну зачем оно нужно? Ну зачем притворяться тем, кем ты не являешься, какими-то животными. Ты человек, ты не животное.

Я не считаю, что это является чем-то очень сильно плохим, но чем-то хорошим тоже не является. Это такое нейтральное, временное, думаю. Субкультура, которая пройдет через некоторое время.

Я думаю, что это на время, ненадолго. Пусть дети поиграют. Ну, если бы мой ребенок таким занимался, мне бы не очень хотелось.

Психологи говорят, что такая забава может быть полезна для ребенка.

"Если ребенок одевает маску, одевает костюм кошки или еще какого-нибудь животного, это интересно для него. Развивается креативность, его фокус внимания смещается уже не на занятие физической активности, а на подбор интересного костюма, он исследует движения животного, как животное проявляет свое "да "или "нет". Это интересно. Если это происходит, например, как кружок под наблюдением тренера, где происходит там физическая нагрузка, детки знакомятся, то, конечно, это положительно", — прокомментировала психотерапевт Наталья Медведь.

Правда специалист не рекомендует разрешать малышам и подросткам пародировать животное на постоянной основе: "Говорить "Да, мы это можем сделать, ты можешь выбрать, и место для такого вот проявления у тебя будет на кружках, которые там происходят, например, по понедельникам или по понедельникам и пятницам", как часто ребенок этим занимается. То есть это как вид хобби, это не на постоянной основе, что и на кружках ребенок этим занимается, и каждый вечер дома. То есть должно быть ограничение всегда. Тогда это будет на пользу" .

Психотерапевт добавляет, если же человек отказывается от реальности, следует обратиться за помощью к специалистам.

Напомним, в школе ученику разрешили идентифицировать себя волком. Он страдает "видовой дисфорией", когда человек чувствует, что его тело принадлежит не к тому виду.

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