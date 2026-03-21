Кто влюбляется быстрее: ученые развенчали главный миф об отношениях

Мужчинам нужно на месяц меньше, чем женщинам, чтобы влюбиться

Веками в литературе и кино культивировался образ чувственной женщины, которая мгновенно теряет голову от любви , и сдержанного мужчину, которому нужно время для осознания своих эмоций. Однако современная наука доказывает совершенно противоположное.

О неожиданных результатах масштабного исследования с участием более 800 влюбленных юношей и девушек из 33 стран мира сообщает научное издание Springer.

Как влюбляются мужчины

Ученые проанализировали данные молодых людей (в возрасте от 18 до 25 лет), которые на момент опроса находились в состоянии острой влюбленности. Результаты показали, что мужчинам нужно гораздо меньше времени, чтобы почувствовать «бабочек в животе».

Скорость: В среднем мужчины осознают, что влюбились уже через месяц после начала отношений. Женщинам для этого нужно вдвое больше времени – около двух месяцев. Кроме того, почти 30% мужчин заявили, что влюбились еще до официального старта романтических отношений (среди таких женщин оказалось менее 20%).

Количество: Статистика также подтвердила, что мужчины в течение своей жизни влюбляются чаще женщин.

Этим объясняется и тот факт, почему именно мужчины обычно первыми объясняются и произносят заветные три слова.

Женская интенсивность и навязчивые мысли

Хотя женщины влюбляются медленнее, глубина их погружения в чувство оказалась гораздо больше. Согласно исследованию, женская любовь характеризуется более высоким уровнем преданности и интенсивности.

Самая большая гендерная разница была зафиксирована в показателе «навязчивых мыслей» об объекте симпатии. Влюбленные женщины думают о своем партнере в среднем 54% времени от всего бодрствующего времени. У мужчин этот показатель заметно ниже и составляет 44% .

Почему так происходит: эволюционное объяснение

Исследователи объясняют такие отличия эволюционными процессами и теорией полового отбора. В процессе эволюции мужчины и женщины сталкивались с разными адаптивными вызовами по продолжению рода:

Мужская стратегия: Для мужчины скорая влюбленность служила своеобразным «механизмом привязанности». Демонстрируя свои чувства и готовность к ухаживаниям, он подавал женщине честный сигнал о своих серьезных намерениях, что помогало ему быстрее получить доступ к созданию пары. Женская стратегия Женщины с эволюционной точки зрения несут значительно большие биологические затраты (беременность, вскармливание, уход за потомством). Поэтому для них жизненно важно быть более разборчивыми. Женская психика эволюционировала так, чтобы отсрочить полное эмоциональное погружение, пока мужчина не докажет свою надежность и готовность вкладывать ресурсы в семью.

