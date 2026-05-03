Кубок мира по гонкам сперматозоидов: что это за соревнование с призом $100 000

В Сан-Франциско, США готовятся провести необычный международный турнир — первый в мире Кубок по «гонкам сперматозоидов» с призовым фондом в 100 тысяч долларов.

Об этом пишет Daily Mail.

Мероприятие уже привлекло большое внимание: заявки подали более 10 тысяч участников из более чем 100 стран. В финальной части будут соревноваться 128 участников, каждый из которых будет представлять свое государство.

Суть соревнования состоит в скорости движения сперматозоидов. Ученые будут отбирать клетки из образцов и помещать их в специально созданную микрофлюидную систему, где они будут «соревноваться» на микроскопической дистанции.

По словам организаторов, ключевой показатель – подвижность, ведь именно она является одним из главных факторов мужской фертильности.

Соучредитель проекта Шейн Фан объяснил, что команда стремится отобрать лучших кандидатов.

«Мы стремимся найти самого здорового человека для каждой страны, которая будет участвовать в соревнованиях. Поддержка здорового тела требует больших усилий», — отметил он.

Участникам не нужно будет приезжать лично — им будут отправлять наборы для сбора образцов, которые затем будут доставлены в лабораторию в Калифорнии.

Соревнования будут транслироваться в прямом эфире: движение клеток покажут через мощные микроскопы, а зрителям будут демонстрировать статистику, таблицы результатов и даже биомаркеры участников.

Организаторы также не исключают элементов интерактива – зрители смогут следить за ходом «гонок» почти как за традиционными спортивными событиями.

Хотя проект выглядит как развлечение, авторы идеи подчеркивают: за ним стоит серьезная цель. Они хотят привлечь внимание к проблемам мужского репродуктивного здоровья.

По данным исследований, за последние десятилетия количество сперматозоидов у мужчин значительно снизилось, что связывают с образом жизни, экологией и хроническими заболеваниями.

Врачи подчеркивают, что важно не только количество, но и качество спермы — в частности, ее подвижность и морфология.

Факторы типа курения, алкоголя, ожирения и малоподвижного образа жизни могут негативно влиять на эти показатели.

Организаторы надеются, что такой нестандартный формат поможет уменьшить стигму вокруг темы и поощрит мужчин больше заботиться о своем здоровье.

