Кучи хлама поднимались от пола к потолку: в Гонконге женщина задохнулась под упавшей на нее одеждой

Кучи хлама поднимались от пола к потолку: в Гонконге женщина задохнулась под упавшей на нее одеждой

Женщина спала.

В Гонконге 59-летняя женщина задохнулась под грудой упавшей на нее одежды.

Одежда накопилась в ее спальне, сообщает издание South China Morning Post.

Тело, засыпанное вещами, обнаружил сын погибшей. Он вызвал скорую помощь. Впрочем, медики только контрастировали смерть женщины. Полиция, проведшая предварительное расследование, не обнаружила ничего подозрительного.

В спальне погибшей увидели много хлама и одежды. Она накапливала его на протяжении многих лет. Именно поэтому кучи поднимались от пола до потолка. Из-за беспорядков ей приходилось спать не на кровати, а на полу. По версии следствия, несчастный случай произошел, когда вещи упали. Они похоронили под собой спавшую женщину.

Как сообщалось, в США 38-летняя женщина скончалась через несколько дней после инъекции в ягодицы. Смертельный укол, подозревают, ей сделала 47-летняя "консультант по красоте", которая не имела сертификата на силикон и неправильно ввела его шприцем. Согласно судебным документам, подозреваемая выполняла инъекции красоты без лицензии в своем доме в Хьюстоне и незаконно покупала силикон, используемый в процедурах.

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