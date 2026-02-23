Куда бегут супербогачи: страны, ставшие новыми магнитами для миллионеров

Куда переезжают супербогачи в мире / © Credits

Мировая миграция состоятельных людей стремительно изменяет географию богатства. Все больше миллионеров и миллиардеров покидают традиционные финансовые центры и выбирают новые страны для жизни, инвестиций и бизнеса. Среди ключевых причин – налоги, безопасность, геополитика и качество жизни.

Об этом говорится в материале Business Insider.

По данным международных исследовательских компаний, только за 2024 год более 134 тысяч богатейших людей мира изменили страну проживания. Ожидается, что эта тенденция будет только усиливаться.

Куда переезжают супербогатые

Одним из самых популярных направлений последних лет стал Дубай. Объединенные Арабские Эмираты привлекают отсутствие налога на доходы, благоприятные условия для бизнеса и высокий уровень жизни. Сюда активно переезжают предприниматели, инвесторы, звезды шоу-бизнеса и IT-специалисты.

Португалия также остается одним из лидеров среди американских и европейских миллионеров. Страна предлагает теплый климат, относительно низкие налоги, высокий уровень безопасности и возможность получения резидентства. Большую роль сыграли иммиграционные программы, в частности золотая виза, позволявшая получить право на проживание через инвестиции.

Еще одним магнитом для капитала стал Сингапур. Он привлекает бизнес-элиту стратегическим расположением в Азии, отсутствием налога на прирост капитала и стабильной экономикой. Сюда переезжают инвесторы из Китая, Индии и Запада.

Неожиданно популярной среди богатых стала Италия. Причина – фиксированный налог для состоятельных иностранцев, позволяющий платить ограниченную сумму независимо от доходов. В сочетании с культурой, климатом и образом жизни это сделало страну привлекательной альтернативой Лондону или Монако.

Австралия и Новая Зеландия остаются в списке желаемых направлений. Они предлагают политическую устойчивость, безопасность, качественную медицину и образование. Для многих миллионеров эти страны стали "планом Б" на случай глобальных кризисов.

Почему они меняют страны

Эксперты выделяют несколько основных факторов. На первом месте – налоговая оптимизация. Состоятельные люди ищут страны с более низкими налогами на доходы, наследство и инвестиции.

Второй важный фактор – геополитическая безопасность. В условиях войны, политической нестабильности или санкций богатые стремятся иметь альтернативные места обитания.

Третий – качество жизни: медицина, образование, безопасность, климат и экология.

Также значение имеет бизнес-среда. Страны с меньшим уровнем бюрократии и поддержкой инвесторов получают больше шансов привлечь капитал.

Отдельным трендом стало получение второго гражданства или резидентства. Это позволяет иметь запасной вариант в случае кризисов, упрощает путешествия и открывает новые возможности для бизнеса.

Эксперты отмечают, что глобальная конкуренция между странами за капитал и таланты будет только расти, а будут побеждать те государства, которые будут создавать наилучшие условия для жизни и работы.

