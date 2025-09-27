ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Куда деваются отходы с самолета: эксперт развенчал популярный миф

Эта интригующая деталь авиатранспорта наконец-то получила четкое объяснение.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Самолет

Самолет / © pexels.com

Путешествия самолетом, несмотря на временную приостановку полетов из украинских аэропортов, остаются предметом интереса, в частности, относительно гигиенических аспектов. Одним из самых распространенных мифов является то, что отходы из туалета якобы сбрасываются прямо в воздух.

Дипломированный диспетчер по планированию полетов Анастасия Троян подробно рассказала, как функционирует система и куда попадают продукты жизнедеятельности пассажиров.

Троян сразу развенчала миф о сбросе стула в окружающую среду во время полета. Она отметила, что на борту применяется технология, обеспечивающая гигиену и безопасность:

В самолете не просто можно, но и нужно смывать воду в унитаз, чтобы другие пассажиры не увидели фекалии. В самолетах, как и в современных поездах, вакуумная система слива отходов», — объяснила специалист.

Секрет кроется в системе: когда пассажир нажимает кнопку слива, открывается клапан, выливается небольшое количество воды с добавлением антисептических и ароматизационных средств. Отходы вместе с водой мгновенно засасываются мощным потоком в специальный отсек.

Куда попадают отходы после приземления

Диспетчер подчеркнула, что продукты жизнедеятельности пассажиров не попадают в атмосферу или открытое пространство. Они остаются герметично закрытыми на борту до момента приземления.

Далее когда самолет достигает своего конечного пункта назначения, к нему подъезжает специальный автомобиль. Он подсоединяется к отсеку, в котором хранятся отходы и очищает его. После этого все отходы безопасно сливают в общую канализацию аэропорта.

Напомним, бывшая стюардесса рассказала, кто больше всего раздражает экипаж во время полета. Она добавила, что многие пассажиры не всегда соблюдают базовые правила безопасности.

