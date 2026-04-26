Куда исчезают все чайные ложки: ученые поставили точку в этом вопросе

Кровать / © Pexels

Реклама

Это загадка, которая десятилетиями ставит в тупик миллионы сотрудников офисов и учреждений по всему миру: куда девались все эти чайные ложки? Теперь британские ученые пришли к выводу, что однозначного ответа на этот вопрос нет, однако масштабы явления поражают.

Об этом пишет Daily Mail.

Ученые из Эдинбургского университета, доведенные до отчаяния по причине невозможности найти прибор для кофе, запустили специальный эксперимент. Команда под руководством нейробиолога, профессора Тары Спайрс-Джонс, приобрела 48 новых чайных ложек: половина из них была золотистого цвета, а остальные — более дешевого на вид серебряного.

Реклама

Ложки оставили в общей комнате для персонала, затем незаметно подсчитывали их в течение десяти месяцев. Результаты оказались ошеломляющими.

«На основании этого исследования мы пришли к выводу, что в нашем здании действительно воруют чайные ложки из общей комнаты. Куда они делись, остается загадкой», — говорится в отчете ученых.

Какая статистика исчезновения

Исследователи обнаружили интересную закономерность: привлекательный внешний вид столовых приборов оказывает прямое влияние на скорость их исчезновения. По данным отчета, две трети всех ложек исчезли в ходе исследования.

При этом наблюдался перекос в сторону золотых изделий. Их «период полураспада» составлял всего 182 дня, в то время как серебряные ложки держались дольше — 280 дней.

Реклама

«Чайные ложки являются неотъемлемой частью любого исследовательского института. Некоторые люди каждый день едят мусс ложкой, а многие другие используют его для добавления растворимого кофе, извлечения чайных пакетиков из чашек или перемешивания сахара», — объясняют авторы работы важность предмета исследования.

Эдинбургское исследование было вдохновлено аналогичным экспериментом в 2005 году, проведенным в Мельбурне. Тогда австралийские ученые потеряли 80% ложек всего за пять месяцев. Они подсчитали, что для поддержки работы института на 70 человек необходимо ежегодно закупать 250 новых столовых приборов.

Британские ученые отмечают, что проблема имеет не только экономический, но и психологический подтекст.

«Через более 20 лет проблема кражи чайных ложек из общих комнат не исчезла. Это остается проблемой, требующей дальнейшего изучения, поскольку она влияет на благополучие ученых», — заключают исследователи в Эдинбурге.

Реклама

В лаборатории предложили следующие направления исследований. В частности, ученые планируют изучить пути миграции других типов столовых приборов, в частности вилок, также имеющих тенденцию к внезапному исчезновению.

Напомним, ранее в Австралии уволили женщину, которая за год находилась на больничном 114 дней из-за серьезных проблем со здоровьем.