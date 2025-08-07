Куда не стоит ехать в сезон: топ туристических стран с перенаселением

Ватикан — самое перегруженное туристами место в мире / © Reuters

Специалисты по туризму признали наиболее перенаселенное туристическое направление в мире. Они рекомендуют путешествовать туда в межсезонье, чтобы избежать скопления людей.

Об этом говорится в материале 24 Канал со ссылкой на исследование.

По данным экспертов, самым переполненным туристами местом мира 2024 стал Ватикан. Хотя такие направления, как Франция, Италия или Испания принимают миллионы гостей ежегодно, именно в Ватикане туристическая нагрузка является самой высокой по отношению к количеству местного населения.

Туризм после пандемии: возвращение к рекордам

В 2024 году около 1,4 миллиарда человек путешествовали за границу, что практически достигло доковидного уровня. Однако рост числа путешественников в некоторых регионах явился настоящим вызовом для инфраструктуры.

Аналитики сравнили количество туристов в странах с численностью их населения. Это позволило не просто выявить популярные направления, но и оценить туристическую нагрузку — показатель, демонстрирующий, насколько серьезно туризм влияет на локальные общины.

Почему Ватикан — самое перегруженное туристами место в мире

Население Ватикана составляет всего 882 человека — в основном это духовенство, дипломаты и работники церковных структур. В то же время в 2024 году на каждого жителя пришлось 7709 туристов. Учитывая небольшую площадь страны и ее культурно-религиозное значение, это превращает Ватикан в одно из наиболее посещаемых и одновременно перегруженных мест на планете.

«Ватикан — это центр паломничества и культуры, который привлекает миллионы людей каждый год, несмотря на свои скромные масштабы», — говорится в отчете.

Эксперты рекомендуют планировать визит в марте-апреле или октябре-ноябре, когда количество туристов существенно уменьшается.

Кто еще в списке самых переполненных направлений

На втором месте оказалась Андорра, расположенная между Испанией и Францией. Ее население около 82 тысяч человек, тогда как туристов в 2024 году было почти 9,6 миллиона.

В первую пятерку также вошли:

Сан-Марино,

Багамские острова,

Сент-Китс и Невис.

Эти направления хотя и кажутся малоизвестными, но на самом деле обладают высокой плотностью туристического потока, что зачастую превышает доступные ресурсы и инфраструктуру.

