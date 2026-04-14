Куда поехать в Польше: 4 недооцененных города для путешествий

Польша остается привлекательной для туристов благодаря сочетанию безопасности, доступности и богатого культурного наследия. На фоне популярных городов все больше путешественников обращают внимание на менее известные локации, которые сохранили исторический облик и не перегружены туристами.

Одним из таких направлений является Гданьск — портовый город на побережье Балтийского моря. В прошлом он был частью разных государств и даже имел статус города-государства. Во время Второй мировой войны Гданьск претерпел значительные разрушения, однако исторический центр восстановили. Сегодня он отличается узкими улицами, красочными каменными домами и готическими сооружениями. Среди знаковых мест — средневековый портовый кран Журав, который считается одним из наиболее хорошо сохранившихся в Европе, а также Вестерплатте — территория, где начались первые боевые действия Второй мировой войны.

Еще одним городом, который часто остается без внимания туристов, является Торунь. Он расположен на берегу Вислы и известен как родина астронома Николая Коперника. В отличие от многих других польских городов, Торунь почти не пострадал во время войны, поэтому его средневековая застройка сохранилась в аутентичном виде. Старый город внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно увидеть готическую ратушу, исторические жилые дома и посетить дом Коперника. Отдельно город известен традиционными пряниками, которые изготавливают по древним рецептам.

Познань также входит в перечень менее популярных, но интересных туристических направлений. Город имеет одну из крупнейших и самых известных рыночных площадей в Польше. Центральным элементом является ратуша эпохи Возрождения с механическими часами: ежедневно в полдень на ее башне появляются две фигурки козлов, которые бьются рогами. Рядом расположены цветные здания с аркадами и многочисленные кафе. Среди других достопримечательностей — барочная церковь Фара и кафедральный собор на острове, который считается историческим центром города.

Щецин — еще одно менее известное направление, которое отличается архитектурой и планировкой. Город расположен на реке Одер недалеко от Балтийского моря. Его история связана как с Польшей, так и с Германией, что отразилось в застройке. Щецин имеет широкие бульвары и радиальную планировку улиц. Среди основных достопримечательностей — Замок Померанских герцогов и готический собор Святого Иакова, со смотровой площадки которого открывается панорама города. Также туристов привлекает набережная и отреставрированный Старый город.

