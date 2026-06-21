Куда поехать в Турцию с привередливыми подростками или малышами: гид по курортам

Названы лучшие курорты Турции / © pixabay.com

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Несмотря на смену сезонов и экономические вызовы, Турция остается одним из самых популярных направлений для семейного отдыха. Туристический сектор страны предлагает идеальное сочетание теплого климата, развитой инфраструктуры для малышей и любимой многими системами «все включено».

Британское издание Daily Mail подготовило подробный путеводитель лучшими курортными регионами Турции, идеально подходящими для отдыха.

Удивительная Анталия

Анталия имеет потрясающий ландшафт, с древними руинами, разбросанными по холмам, покрытым сосновыми деревьями и прекрасными, залитыми солнцем пляжами.

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С 300 солнечными днями в год, Анталия — это место для семейного отдыха на пляжах.

Выберите что-то по своему вкусу: от мыльных участков золотого песка с множеством водных видов спорта до тихих бухт, где можно поплавать на байдарке и понырять с маской.

Прекрасный Бодрум

В районе Бодрума насладитесь гламуром в изысканных ресторанах с видом на пристань для яхт и стильных пляжных клубах на песке.

Полюбуйтесь роскошными яхтами, подплывающими к красочной пристани для яхт, а на вершине холма позади вас ждет Бодрумский замок, а рядом — древний театр, датируемый IV веком до нашей эры.

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Вы будете сидеть в гламурном ресторане на набережной, предназначенном для того, чтобы удовлетворить каждое поколение, предлагая все: от изысканных морепродуктов до классических блюд для детей.

После обеда отправляйтесь к одному из многочисленных пляжей, или наслаждайтесь послеобеденным круизом на гулете, традиционной парусной лодке, которая отправляется с семьей на глубокую лазурь, давая вашему подростку отличный снимок для Instagram.

Это место для бутиков, где дизайнерские аутлеты расположены рядом с местными магазинами, где предлагают аутентичные и уникальные вещи для просмотра.

Юным историкам понравится навестить Бодрумский замок, крепость крестоносцев XV века с музеем подводной археологии внутри.

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Прекрасный Даламан

Или отправляйтесь в Даламан, чтобы почувствовать настоящую турецкую атмосферу, где пышные горы встречаются с кобальтовым морем.

Даламан — это место для семей, которые ищут подлинного, аутентичного вкуса Турции, где расположены очаровательные рыбацкие деревни и рыночные базары, где вы можете торговаться сколько душе угодно.

Потрясающая Лазурная лагуна в Олюденизе в Фетхие расположена на фоне горного хребта, покрытого сосновыми соснами. Полюбуйтесь ею с неба, спускаясь на параплане с гор, наблюдая за кайтсерферами, ловящими волны и ветер далеко под вами.

Невероятный Измир

Между тем Измир — это место для развлечений со множеством пляжей и баров.

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Измир, расположенный на верхней части Бирюзового побережья, является тем турецким направлением, которое остается незамеченным.

С Эфесом и Пергамом, объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО, здесь находятся одни из наиболее сохранившихся руин в регионе, а также Храм Артемиды, одно из семи чудес Древнего мира.

Посетите горячие источники в Памуккале, неземной каскад теплых, богатых минералами бассейнов, образованных из снежно-белых отложений кальция. С множеством пляжей, здесь также хватает старомодных развлечений на солнце.

Кемер — это ворота к спорту, как водному, так и наземному — отправляйтесь на велосипедную прогулку или пешком по ошеломляющим панорамным горам или отправляйтесь на морскую прогулку.

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Белек идеально подходит для любителей гольфа с его чемпионскими полями, а пляж Лара — это место, где блестящие пятизвездочные отели встречаются с бесконечными развлечениями.

Не забудьте о Сиде, его золотых пляжах и древних руинах, которые являются одними из лучших в Турции.

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