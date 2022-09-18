Куда сбрасывают отходы из туалетов в самолетах и откуда берется голубой лед

Мало кто из авиапассажиров задумывается, что происходит по нажатию кнопки смыва в самолетном туалете, куда деваются отходы. Некоторые считают, что отходы сбрасываются в воздух и сгорают по мере достижения земной поверхности. Рассказываем, что происходит на самом деле

Очистительные системы в самолетах не всегда были совершенны

Супруги Хьюз из Лонг-Айленда отдыхали на крыльце своего дома, когда над ними пролетел самолет, заходивший на посадку в аэропорт имени Джона Кеннеди, после чего пролился дождь из черной жидкости, похожей на нефть. Хьюзы решили, что это было авиационное горючее. Однако прибывшие полицейские сообщили неприятную новость — их залило фекалиями. У супругов возникла масса вопроса — почему так произошло, кто-то нажал не ту кнопку или Бак с отходами был переполнен. Случай Хьюзов не уникален, фекалии с самолетов не часто, но падали на землю по всему миру. Некоторым они даже наносят травмы. Так было со времен первых авиаперелетов. Более того, до 1960-х никто не думал исправить ситуацию. Даже сейчас, с самыми современными технологиями, дерьмо иногда случается.

В прошлом туалеты в самолетах были ужасающими.

Первые туалеты на самолетах были практически средневековыми по сравнению с современными вакуумными системами – не было системы слива, просто ведро и отдельный писсуар. Причем труба из писсуара выходила прямо за борт. Во многих таких уборных отходы сбрасывались сразу на землю. Подобный санузел на самолете Королевских ВВС Великобритании в 1936 году получил прозвище «свистящий нужник» из-за характерного звука, который он раздавал во время слива.

Потом долгое время санузлы в самолетах были очень сложной системой. Использовались электрические насосы для циркуляции по всей системе антисептика, который растворял твердые отходы и перебивал неприятные запахи. Эта синяя жидкость антисептика знакома каждому, кто пользовался уличными туалетами. Авиаперевозчикам не нравились подобные системы. Потому что перелеты с большим количеством жидкости на борту стоили дороже, а трубы нередко протекали, и грязная вода просачивалась за обшивку самолета. На большой высоте смесь из воды и антисептика могла замерзнуть, образуя так называемый голубой лед, который при понижении иногда падал на землю.

Вакуумный туалет сегодня

В уборных большинства современных самолетов установлены так называемые вакуумные унитазы. Патент на вакуумный механизм смыва зарегистрировал инженер Джеймс Кемпер в 1976 году. В 1982 году компания Boeing приобрела его и стала устанавливать на свои лайнеры.

Что же происходит в туалетной комнате после нажатия кнопки смыва, из-за которой унитаз издает исступленный звук. Этот неприятный звук свидетельствует о работе специальной вакуумной системы, буквально впитывающей содержимое под действием разности давления.

При нажатии кнопки смыва открывается клапан, отделяющий бак-накопитель с низким давлением от салона самолета с нормальным давлением. Сразу после вскрытия клапана отходы засасываются внутрь системы и трубками отправляются в бак в задней части авиалайнера. Внутренняя поверхность бака для отходов похожа на свои свойства с тефлоном, которым покрывают сковородки. К ней ничего не прилипает. Фекалии остаются в баке, пока его с помощью льда и уксуса не вычистит ассенизатор. Содержимое бака не сбрасывается в воздух, а остается внутри до приземления воздушного судна. В аэропорту к выходному отверстию этого бака подсоединяется шланг, которым отходы отправляются в канализацию.

Специалисты советуют с осторожностью использовать самолетные туалеты и не смывать предметы, которые нельзя смывать дома. Если туалет в самолете выйдет из строя из-за засорения, всем пассажирам придется терпеть до приземления. В гражданской авиации известны случаи внепланового приземления из-за неисправного туалета. Кстати, самая частая причина поломок унитазов на борту — застрявшие в вакуумном трубопроводе подгузники.

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