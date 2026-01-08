Кухонный пол скрывал сокровище XVII века: как британская семья неожиданно обогатилась

Сокровище / © Associated Press

Во время ремонта старого дома на ферме Саут-Портон в Западном Дорсете обычное углубление в полу обернулось неожиданной археологической находкой. Семья Фукс наткнулась на глиняную миску, наполненную более тысячи серебряных и золотых монет XVII века, и впоследствии продала клад за 75 тысяч долларов.

Об этом сообщило издание TOI.

Ремонт 400-летнего дома в 2019 году превратился в реальную «охоту за сокровищем». Роберт Фукс, опуская уровень бетонного пола, случайно разбил киркой миску, из которой высыпались монеты эпохи Тюдоров и Стюартов — от Елизаветы I и Якова I до Карла I. Среди находок были золотые фунты, серебряные полкроны, шиллинги и шесть пенсов.

По оценке экспертов Британского музея, монеты пролежали под полом с примерно 1642-1644 годов — первых лет Первой английской гражданской войны. Тогда в регионе Дорсет часто проходили войска, а местные жители прятали сбережения в стенах и полах, чтобы уберечь их от мародеров. Часто владельцы не возвращались за деньгами — из-за бегства, гибели или конфискации.

Находка была передана специалистам, которые подтвердили ее целостность и происхождение. На аукционе Duke’s Auctioneers 23 апреля 2023 года коллекцию продали за общую сумму более 75 тысяч долларов. Одна только золотая монета Карла I принесла 6260 долларов.

Бетти Фукс вспомнила в комментарии The Guardian: муж позвонил ей прямо со стройплощадки со словами, что под полом найдено «нечто удивительное». По ее мнению, владелец клада планировал вернуться за ним, но война перечеркнула эти намерения.

