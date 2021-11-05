Кукла-марионетка Амаль прошла восемь тысяч километров по Европе, чтобы привлечь внимание к проблемам мигрантов.

Кукла-марионетка Амаль прошла восемь тысяч километров по Европе, чтобы привлечь внимание к проблемам мигрантов.

Путешествие началось в июле с сирийско-турецкой границы.

Кукла-марионетка Амаль завершила свое путешествие по Европе: прошла восемь тысяч километров, чтобы привлечь внимание к проблемам мигрантов.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 5 ноября.

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Путешествие началось в июле с сирийско-турецкой границы. Амаль, что переводится с арабского как "Надежда", по замыслу авторов проекта — это маленькая сирийская беженка. Она путешествует по Европе, ища свою семью. Управляют марионеткой трое кукольников.

Путешествие завершилось в британском Манчестере, потому что именно в Британию морем массово прибывают мигранты и нередко гибнут по дороге. Только в этом году искать лучшую жизнь в страну прибыло 20 тысяч человек. К слову, появление куклы в разных городах собирало тысячи людей. Встречал ее и Папа Римский.

Новости мира: сирийская беженка Амаль завершила свое путешествие по Европе

Напомним, миграционный кризис вызвал Минск, перестав сдерживать поток нелегалов, пытающихся попасть в Европу. Так Лукашенко ответил на санкции ЕС против Белоруссии. Их наложили из-за принудительной посадки в Минске европейского самолета с белорусским журналистом Романом Протасевичем.

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