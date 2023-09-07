Кулеба рассказал Блинкену о своих "похмельных завтраках" во время визита в McDonald's (видео)

Министр заявил, что такие случаи были, но очень редко.

Горлов МИД Дмитрий Кулеба рассказал госсекретарю США Антони Блинкену о "похмельных завтраках" в студенческие годы в ресторанах McDonald's.

Об этом он рассказал во время визита в одно из заведений McDonald's в Киеве.

"Когда я был студентом, моя лучшая еда с похмелья была из McDonald's", – сказал Кулеба.

В ответ государственный секретарь США засмеялся и выразил надежду, что это было "очень редко".

В свою очередь, Кулеба подтвердил, что такие случаи были очень редко.

"Я шел в McDonald's и покупал дабл-чизбургер, большой круг, и это был мой похмельный завтрак", — добавил Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что пьяные туристы заснули на Эйфелевой башне, пробравшись в закрытую часть.

Кроме того, мы ранее информировали, что группа ученых из Китая обнаружила пробиотик, который поможет побороть похмелье.

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