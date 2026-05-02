Кулинарный блогер из Китая удивил Сеть необычным блюдом — полупрозрачной жареной курицей, больше напоминающей стеклянную скульптуру, чем еду.

Автор эксперимента Цай Нань, известный своими нестандартными кулинарными идеями и использованием техник молекулярной гастрономии. Его новое видео быстро стало вирусным и собрало сотни тысяч просмотров.

Ролик с провокативным названием «Я хочу сделать жареную курицу прозрачной, но результат получился странным» вызвал живую реакцию зрителей. Многие признали результат ошеломляющим, хотя часть аудитории назвала его слишком странным и даже неприемлемым для потребления.

Несмотря на это, сам процесс приготовления выглядит не менее увлекательным, чем финальный результат. Блогер фактически «собрал» курицу заново, используя сложные технологии.

Сначала он создал кости из смеси костного мозга, коллагена и геля, сформировав их в соответствующих формах и дав застыть.

Далее настал черед мяса: его превратили в жидкую массу с помощью специального устройства, после чего восстановили структуру с помощью техники сферификации – одного из ключевых методов молекулярной гастрономии.

После этого все элементы соединили в форму, воспроизведя вид курицы. Особое внимание блогер уделил даже хрустящей корочке, которая обычно является главной «фишкой» жареной курятины.

В результате получилось блюдо, которое имеет полупрозрачный вид и напоминает произведение искусства из стекла.

Реакция пользователей оказалась неоднозначной: одни восхищаются креативностью и технологичностью подхода, другие признаются, что не решились бы отведать такую пищу.

